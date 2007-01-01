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Кресло Элего, черный

Артикул: CH-073-652
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло Уни-ка - это не просто кресло, это многофункциональное решение для любого жилого помещения. Оно может быть использовано в кухне и столовой, гостиной или рабочем кабинете, а также в отелях, гостевых домах и кофейнях. Основание кресла изготовлено из прочного металла, что обеспечивает его долговечность и надежность. Материал высокого качества гарантирует, что стул будет служить вам долгие годы. Фигурная форма кресла придает ему уникальный и стильный вид. Подлокотники обеспечивают дополнительный комфорт и удобство при использовании. Кресло Уни-ка оснащено на ножках накладками из ПВХ, которые защищают любые поверхности от царапин и других механических повреждений.

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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота800 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

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