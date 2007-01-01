Характеристики товара
Описание
Кресло Уни-ка - это не просто кресло, это многофункциональное решение для любого жилого помещения. Оно может быть использовано в кухне и столовой, гостиной или рабочем кабинете, а также в отелях, гостевых домах и кофейнях. Основание кресла изготовлено из прочного металла, что обеспечивает его долговечность и надежность. Материал высокого качества гарантирует, что стул будет служить вам долгие годы. Фигурная форма кресла придает ему уникальный и стильный вид. Подлокотники обеспечивают дополнительный комфорт и удобство при использовании. Кресло Уни-ка оснащено на ножках накладками из ПВХ, которые защищают любые поверхности от царапин и других механических повреждений.
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина590 мм
- Высота800 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный