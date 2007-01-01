Характеристики товара
Описание
Мягкий и максимально удобный стул SOFT выполнен из велюра - прочного и мягкого материала. Внутренняя сторона сидения и спинки имеет декоративную прошивку, которая добавляет комфорт и уют.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина600 мм
- Высота880 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Вес10 кг
- Максимальная нагрузкадо 120 кг кг
- Материалвелюр, дерево
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасадерево
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет