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Кресло Ken, темно-серый, велюр - фото 1
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Кресло Ken, темно-серый, велюр

Артикул: CH-076-394
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мягкий и максимально удобный стул SOFT выполнен из велюра - прочного и мягкого материала. Внутренняя сторона сидения и спинки имеет декоративную прошивку, которая добавляет комфорт и уют.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота880 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Вес10 кг
  • Максимальная нагрузкадо 120 кг кг
  • Материалвелюр, дерево
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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