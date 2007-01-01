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Кресло Rio, темно-серый, велюр

Артикул: CH-076-393
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное мягкое дизайнерское кресло с удобными подлокотниками. Кресло отличает толстая спинка и сиденье, украшенные красивой строчкой, которая добавляет креслу интересной фактуры.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота850 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Вес9.2857 кг
  • Максимальная нагрузкадо 120 кг кг
  • Материалвелюр, металл
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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