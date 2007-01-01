Характеристики товара
Описание
Оригинальное мягкое дизайнерское кресло с удобными подлокотниками. Кресло отличает толстая спинка и сиденье, украшенные красивой строчкой, которая добавляет креслу интересной фактуры.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина550 мм
- Высота850 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Вес9.2857 кг
- Максимальная нагрузкадо 120 кг кг
- Материалвелюр, металл
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет