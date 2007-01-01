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Кресло-маятник Премьер - фото 1Кресло-маятник Премьер - фото 2
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Кресло-маятник Премьер

Артикул: CH-078-192
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло Пилот от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло Khan от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота960 мм
  • Вес17 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло-маятник Премьер
Кресло-маятник Премьер
15 090
В корзине

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