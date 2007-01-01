Характеристики товара
Описание
Кресло Харви — стильный акцент, в котором сочетаются дизайн, комфорт и забота о деталях. Кресло выполнено в обивке из приятной на ощупь ткани шенилл. Лаконичный силуэт с плавными линиями и скандинавским настроением делает его стильным дополнением для любого современного интерьера — от гостиной до уютного кафе. Ножки кресла изготовлены из массива гевеи — прочного и экологически чистого материала. Светлый оттенок дерева вносит в образ естественное тепло и визуальную лёгкость. Подпятники на ножках защищают напольное покрытие от царапин и препятствуют скольжению. Широкое сиденье и высокая мягкая спинка создают анатомически удобную посадку, идеально подходящую для расслабленного отдыха, чтения или неспешных бесед. Подлокотники визуально интегрированы в корпус, обеспечивая дополнительный комфорт и поддержку. Отлично вписывается в интерьер гостиной или столовой зоны. Сдержанная цветовая гамма и природные материалы делают его гармоничным элементом как домашней, так и коммерческой обстановки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина690 мм
- Глубина770 мм
- Высота825 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Высота посадочного места 430 мм
- Вес10.5 кг
- Материал сиденьяткань, шенилл
- Материал каркасамассив дерева
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки12.50 кг
- Габариты упаковки для логистики690
- Изделия стопируютсяНет