Настоящее фото товара Кресло Харви бежевый деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Харви бежевый деревянные ножки
12 оценок
17 990
Кресло Харви бежевый деревянные ножки - фото 1Кресло Харви бежевый деревянные ножки - фото 2Кресло Харви бежевый деревянные ножки - фото 3Кресло Харви бежевый деревянные ножки - фото 4Кресло Харви бежевый деревянные ножки - фото 5Кресло Харви бежевый деревянные ножки - фото 6Кресло Харви бежевый деревянные ножки - фото 7
NEW

Артикул: CH-080-402
Основные характеристики
  • Ширина690 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота825 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Есть вопрос? Задавайте!
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Кресло Харви — стильный акцент, в котором сочетаются дизайн, комфорт и забота о деталях. Кресло выполнено в обивке из приятной на ощупь ткани шенилл. Лаконичный силуэт с плавными линиями и скандинавским настроением делает его стильным дополнением для любого современного интерьера — от гостиной до уютного кафе. Ножки кресла изготовлены из массива гевеи — прочного и экологически чистого материала. Светлый оттенок дерева вносит в образ естественное тепло и визуальную лёгкость. Подпятники на ножках защищают напольное покрытие от царапин и препятствуют скольжению. Широкое сиденье и высокая мягкая спинка создают анатомически удобную посадку, идеально подходящую для расслабленного отдыха, чтения или неспешных бесед. Подлокотники визуально интегрированы в корпус, обеспечивая дополнительный комфорт и поддержку. Отлично вписывается в интерьер гостиной или столовой зоны. Сдержанная цветовая гамма и природные материалы делают его гармоничным элементом как домашней, так и коммерческой обстановки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Высота посадочного места 430 мм
  • Вес10.5 кг
  • Материал сиденьяткань, шенилл
  • Материал каркасамассив дерева
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки12.50 кг
  • Габариты упаковки для логистики690
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

