Товар в корзине. Перейти
Кресло Квант S - фото 1

Кресло Квант S

Артикул: CH-068-351
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло лаунж Kate, серый
Фотография товара Кресло лаунж Kate, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул-кресло Джуно 2.0, Слоновая кость/ Бежевый
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Слоновая кость/ Бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Высота780/890 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья460/570 мм
  • Высота спинки370 мм

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла для дома

New
Фотография товара Кресло Француз, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Кресло Француз, коричневый

14
В наличии 22 шт.
New
Фотография товара Кресло Француз, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Кресло Француз, серый

6
В наличии 28 шт.
New
Фотография товара Кресло Француз оттоманка, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз оттоманка, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена

Кресло Француз оттоманка, коричневый

9
В наличии 21 шт.
New
Фотография товара Кресло Француз оттоманка, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз оттоманка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена

Кресло Француз оттоманка, бежевый

5
В наличии 19 шт.
New
Фотография товара Кресло Француз оттоманка, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз оттоманка, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена

Кресло Француз оттоманка, серый

14
В наличии 20 шт.
New
Фотография товара Кресло Француз оттоманка, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз оттоманка, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена

Кресло Француз оттоманка, графит

10
В наличии 12 шт.
NewРаспродажа
Настоящее фото товара Кресло Flow 104, произведённого компанией ChiedoCover
18 7907
20 090 ₽Оптовая цена

Кресло Flow 104

13
NewРаспродажа
Фотография товара Кресло Харис регулируемое, замша, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Харис регулируемое, замша, синий, произведённого компанией ChiedoCover
16 99034
25 690 ₽Оптовая цена

Кресло Харис регулируемое, замша, синий

9
В наличии 17 шт.В пути 80 шт.
New
Фотография товара Кресло Блюз от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Блюз, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена

Кресло Блюз

7
New
Настоящее фото товара Кресло Босс, произведённого компанией ChiedoCover
19 090
Оптовая цена

Кресло Босс

5

Товар в корзине

Кресло Квант S
Кресло Квант S
10 690
В корзине

С этим товаром покупают