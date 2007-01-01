Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Харви бежевый с коричневой экокожей деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Харви бежевый с коричневой экокожей деревянные ножки
14 оценок
17 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло Харви бежевый с коричневой экокожей деревянные ножки - фото 1Кресло Харви бежевый с коричневой экокожей деревянные ножки - фото 2Кресло Харви бежевый с коричневой экокожей деревянные ножки - фото 3Кресло Харви бежевый с коричневой экокожей деревянные ножки - фото 4Кресло Харви бежевый с коричневой экокожей деревянные ножки - фото 5Кресло Харви бежевый с коричневой экокожей деревянные ножки - фото 6Кресло Харви бежевый с коричневой экокожей деревянные ножки - фото 7
NEW

Кресло Харви бежевый с коричневой экокожей деревянные ножки

Артикул: CH-080-403
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина690 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота825 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Enave белый, пластик
Фотография товара Стул Enave белый, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Гибсон, белый мрамор
Фотография товара Стол Гибсон, белый мрамор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Харви — стильный акцент, в котором сочетаются дизайн, комфорт и забота о деталях. Кресло выполнено в обивке из приятной на ощупь ткани шенилл в сочетании с экокожей. Лаконичный силуэт с плавными линиями и скандинавским настроением делает его стильным дополнением для любого современного интерьера — от гостиной до уютного кафе. Ножки кресла изготовлены из массива гевеи — прочного и экологически чистого материала. Светлый оттенок дерева вносит в образ естественное тепло и визуальную лёгкость. Подпятники на ножках защищают напольное покрытие от царапин и препятствуют скольжению. Широкое сиденье и высокая мягкая спинка создают анатомически удобную посадку, идеально подходящую для расслабленного отдыха, чтения или неспешных бесед. Подлокотники визуально интегрированы в корпус, обеспечивая дополнительный комфорт и поддержку. Отлично вписывается в интерьер гостиной или столовой зоны. Сдержанная цветовая гамма и природные материалы делают его гармоничным элементом как домашней, так и коммерческой обстановки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота825 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Высота посадочного места 430 мм
  • Вес10.5 кг
  • Материал сиденьяткань, шенилл
  • Материал каркасамассив дерева
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый, светло-коричневый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки12.50 кг
  • Габариты упаковки для логистики690
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла для дома

Фотография товара Кресло Француз угловой, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз угловой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 090
Оптовая цена

Кресло Француз угловой, бежевый

8
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Tail, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Tail, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
14 99022
18 990 ₽Оптовая цена

Кресло лаунж Tail, коричневый

26
Фотография товара Кресло Плерома, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Плерома, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
53 890
Оптовая цена

Кресло Плерома, голубой

12
Фотография товара Кресло Нэлли New, буклированный велюр белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Нэлли New, буклированный велюр белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Кресло Нэлли New, буклированный велюр белый

26
В наличии 23 шт.
Фотография товара Кресло Liona с банкеткой, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Liona с банкеткой, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
39 590

Кресло Liona с банкеткой, зеленый

10
Настоящее фото товара Кресло Fabio, черный, произведённого компанией ChiedoCover
49 690

Кресло Fabio, черный

5
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Кресло Fabio, темно-коричневый, с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
62 090

Кресло Fabio, темно-коричневый, с высокой спинкой

7
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло Rills, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rills, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
13 890

Кресло Rills, коричневый

12
В наличии 42 шт.
Фотография товара Кресло-качалка Deny от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-качалка Deny, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Кресло-качалка Deny

11
В наличии 23 шт.
New
Фотография товара Кресло-кровать Mix, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-кровать Mix, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
16 090

Кресло-кровать Mix, велюр

13

Товар в корзине

Кресло Харви бежевый с коричневой экокожей деревянные ножки
Кресло Харви бежевый с коричневой экокожей деревянные ножки
17 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности