Характеристики товара
Описание
Высота: 1090-1200 мм
Ширина: 540 мм
Глубина: 870 мм
Высота до сидения: 490-600 мм
Упаковка: 630 мм*350 мм*790 мм
Производство - Россия
Высота: 1090-1200 мм
Ширина: 540 мм
Глубина: 870 мм
Высота до сидения: 490-600 мм
Упаковка: 630 мм*350 мм*790 мм
Производство - Россия
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