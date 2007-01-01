Характеристики товара
Описание
Офисное кресло Torus серое в обивке из экокожи, газлифт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина695 мм
- Высота940 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья490/550 мм
- Вес12 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветсерый
- Обивкаэкокожа
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Вес упаковки14 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Габариты упаковки для логистики650
- Изделия стопируютсяНет