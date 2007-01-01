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Настоящее фото товара Кресло офисное Torus серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Torus серый
26 оценок
18 19028
24 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное Torus серый - фото 1Кресло офисное Torus серый - фото 2
Распродажа

Кресло офисное Torus серый

Артикул: CH-052-603
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина695 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Офисное кресло Torus серое в обивке из экокожи, газлифт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина695 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья490/550 мм
  • Вес12 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветсерый
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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