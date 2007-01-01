Характеристики товара
Описание
Обивка: ткань
Механизм: Топган
Подлокотники: пластик
Каркас: немонолитный
Крестовина: пластик
Ролики: для паркета
Вес: 20,9 кг
Объем: 0,177м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина500 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес20.3 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки850 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки330 мм
- Вес упаковки22.50 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет