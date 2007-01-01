Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy black, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy black, каркас черный
15 оценок
7 59027
10 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy black, каркас черный - фото 1Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy black, каркас черный - фото 2Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy black, каркас черный - фото 3Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy black, каркас черный - фото 4Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy black, каркас черный - фото 5Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy black, каркас черный - фото 6Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy black, каркас черный - фото 7Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy black, каркас черный - фото 8Видеообзор: Кресло Самба Лифт, экокожа Galaxy black - видео 9
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy black, каркас черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy black, каркас черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy black, каркас черный производства ChiedoCover
Показ перед заказом

Просмотр данного товара доступен в шоуруме и по видеосвязи с менеджером

Подробнее

Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy black, каркас черный

Артикул: CH-052-795
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy Cream, каркас хром
Фотография товара Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy Cream, каркас хром от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба лифт, рогожка Austin 2, каркас хром
Фотография товара Кресло Самба лифт, рогожка Austin 2, каркас хром от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный вращающийся стул с металлическим каркасом, который станет отличным дополнением вашего офиса. Этот современный стул сочетает в себе элегантный дизайн и комфорт, что делает его идеальным выбором для длительного использования.

Тщательно подобранные пропорции создают эргономичный дизайн, заботящийся о вашем удобстве, а размеры данного стула идеально подойдут для комфортного времяпрепровождения на нем. Стул легко моется и не требует особого ухода.

Особенности:
• Металлический каркас: Прочный и надежный, обеспечивающий долговечность и устойчивость.
• Комфортное сиденье и спинка: Обиты светлой тканью или кожзаменителем, что придает стулу уютный вид и комфорт при сидении.
• Эстетичные подлокотники: Деревянные или похожие на дерево накладки добавляют элемент теплоты и гармонии в общий дизайн.
• Современный стиль: Лаконичные линии и минималистичный подход делают этот стул универсальным решением для различных интерьеров.

Этот стул отлично подойдет для офисных пространств, создавая атмосферу комфорта и стиля. Основание на колесах обеспечивает легкое и тихое перемещение по любой поверхности. Сидение, вращающееся на 360 градусов и поворотный механизм позволяют свободно двигаться во время работы. Газлифт позволяет плавно регулировать высоту сиденья для оптимально удобного положения.

В качестве материала для обивки использован качественный кожзам, обладающий высокой износостойкостью и устойчивостью к выцветанию. Стул универсален и долговечен, станет прекрасным приобретением на долгие годы. Добавьте его в свой интерьер и насладитесь качеством и современным дизайном!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасапластик
  • Модификации стулаповоротное основание
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкаэкокожа
  • Коллекция тканиGalaxy black

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Сильвия от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сильвия, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стул Сильвия

144
Фотография товара Кресло Cup от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cup, произведённого компанией ChiedoCover
36 790
Оптовая цена

Кресло Cup

50
Настоящее фото товара Кресло King M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
Оптовая цена

Кресло King M, экокожа черная

34
В наличии 95 шт.
Настоящее фото товара Кресло Drift Full M, кожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от41 890
Оптовая цена

Кресло Drift Full M, кожа бежевая

44
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Кресло Valencia M, кожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
Оптовая цена

Кресло Valencia M, кожа черная

36
В наличии 63 шт.
Фотография товара Офисное кресло Таварес, пудрово-розовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Таварес, пудрово-розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Офисное кресло Таварес, пудрово-розовый велюр

51
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло офисное / Валенсия / мокка экокожа / хромированный металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Валенсия / мокка экокожа / хромированный металл , произведённого компанией ChiedoCover
16 990
Оптовая цена

Кресло офисное / Валенсия / мокка экокожа / хромированный металл

37
Фотография товара Кресло офисное / Гарда / белый пластик / вишневая сетка / серая сидушка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Гарда / белый пластик / вишневая сетка / серая сидушка, произведённого компанией ChiedoCover
14 090
Оптовая цена

Кресло офисное / Гарда / белый пластик / вишневая сетка / серая сидушка

50
Фотография товара Диван Олимп 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Олимп 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 890
Оптовая цена

Диван Олимп 2х местный

98
Фотография товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Кресло обеденное Freedom Экокожа Бежевый

14
В наличии 7 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло Eames DSW пэчворк черно-белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Eames DSW пэчворк черно-белое, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49055
11 990 ₽Оптовая цена

Кресло Eames DSW пэчворк черно-белое

26
В наличии 100 шт.
Фотография товара Подстолье Лофт №11 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт №11, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Подстолье Лофт №11

65
Фотография товара Подстолье ER 3116 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ER 3116, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Подстолье ER 3116

52
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Основание для стола Латроб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Основание для стола Латроб, черный

72
Фотография товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый

26
Фотография товара Подстолье Sona от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Sona, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590

Подстолье Sona

14
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Simple New черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple New черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Simple New черный

26
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.

Другие товары из раздела кожаные кресла

Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Atlant, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Atlant, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от15 49040
25 490 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя TopChairs Atlant, черное

26
В наличии 73 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Кресло King LB M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена

Кресло King LB M, экокожа черная

30
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Кресло Drift Full M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от30 690
Оптовая цена

Кресло Drift Full M, экокожа черная

41
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Кресло Long TM, экокожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Кресло Long TM, экокожа коричневая

31
В наличии 59 шт.
Настоящее фото товара Кресло Valencia M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от23 790
Оптовая цена

Кресло Valencia M, экокожа черная

50
В наличии 104 шт.
Фотография товара Кресло Monaco Wood Кожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Monaco Wood Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
64 390
Оптовая цена

Кресло Monaco Wood Кожа Черный

47
Фотография товара Кресло Monaco Wood Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Monaco Wood Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
48 290
Оптовая цена

Кресло Monaco Wood Экокожа Черный

38
В наличии 27 шт.
Фотография товара Кресло офисное Абдал, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Абдал, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Кресло офисное Абдал, пластик

12
Фотография товара Кресло CLG-630 LXH-C Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло CLG-630 LXH-C Brown, произведённого компанией ChiedoCover
14 390
Оптовая цена

Кресло CLG-630 LXH-C Brown

10
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Кресло Apoll, белый, произведённого компанией ChiedoCover
21 390

Кресло Apoll, белый

13

Товар в корзине

Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy black, каркас черный
Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy black, каркас черный
от 7 590
10 290 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло Eames DSW пэчворк черно-белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Eames DSW пэчворк черно-белое, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49055
11 990 ₽Оптовая цена

Кресло Eames DSW пэчворк черно-белое

26
В наличии 100 шт.
Фотография товара Подстолье Лофт №11 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт №11, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Подстолье Лофт №11

65
Фотография товара Подстолье ER 3116 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ER 3116, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Подстолье ER 3116

52
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Основание для стола Латроб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Основание для стола Латроб, черный

72

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности