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Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа
31 оценка
14 850
Товар в корзине. Перейти
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Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа

Артикул: CH-012-610
31 оценка
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес20.3 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обивка: экокожа
Механизм: Топган
Подлокотники: пластик
Каркас: немонолитный
Крестовина: пластик
Ролики: для паркета

Вес: 20,9 кг
Объем: 0,177м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес20.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки850 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки330 мм
  • Вес упаковки22.50 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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