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          Фотография Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа

          4.4
          Оптовая цена
          от 18 990 ₽
          при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа
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          Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа

          4.4
          18990 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Глубина500 мм
          • Высота до сиденья470/550 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Ширина550 мм

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