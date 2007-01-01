Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Самба офисное, экокожа Space Cognac, каркас черный
Кресло Самба офисное, экокожа Space Cognac, каркас черный
14 оценок
7 59027
10 290 ₽
Кресло Самба офисное, экокожа Space Cognac, каркас черный - фото 1Кресло Самба офисное, экокожа Space Cognac, каркас черный - фото 2Кресло Самба офисное, экокожа Space Cognac, каркас черный - фото 3Кресло Самба офисное, экокожа Space Cognac, каркас черный - фото 4Кресло Самба офисное, экокожа Space Cognac, каркас черный - фото 5Кресло Самба офисное, экокожа Space Cognac, каркас черный - фото 6Кресло Самба офисное, экокожа Space Cognac, каркас черный - фото 7Кресло Самба офисное, экокожа Space Cognac, каркас черный - фото 8Видеообзор: Кресло Самба - видео 9
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Кресло Самба офисное, экокожа Space Cognac, каркас черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Кресло Самба офисное, экокожа Space Cognac, каркас черный производства ChiedoCover
Кресло Самба офисное, экокожа Space Cognac, каркас черный

Артикул: CH-054-871
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стильный вращающийся стул с металлическим каркасом, который станет отличным дополнением вашего офиса. Этот современный стул сочетает в себе элегантный дизайн и комфорт, что делает его идеальным выбором для длительного использования.

Тщательно подобранные пропорции создают эргономичный дизайн, заботящийся о вашем удобстве, а размеры данного стула идеально подойдут для комфортного времяпрепровождения на нем. Стул легко моется и не требует особого ухода.

Особенности:

• Металлический каркас: Прочный и надежный, обеспечивающий долговечность и устойчивость.
• Комфортное сиденье и спинка: Обиты светлой тканью или кожзаменителем, что придает стулу уютный вид и комфорт при сидении.
• Эстетичные подлокотники: Деревянные или похожие на дерево накладки добавляют элемент теплоты и гармонии в общий дизайн.
• Современный стиль: Лаконичные линии и минималистичный подход делают этот стул универсальным решением для различных интерьеров.

Этот стул отлично подойдет для офисных пространств, создавая атмосферу комфорта и стиля. Основание на колесах обеспечивает легкое и тихое перемещение по любой поверхности. Сидение, вращающееся на 360 градусов и поворотный механизм позволяют свободно двигаться во время работы. Газлифт позволяет плавно регулировать высоту сиденья для оптимально удобного положения.

В качестве материала для обивки использован качественный кожзам, обладающий высокой износостойкостью и устойчивостью к выцветанию. Стул универсален и долговечен, станет прекрасным приобретением на долгие годы. Добавьте его в свой интерьер и насладитесь качеством и современным дизайном!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасапластик
  • Модификации стулаповоротное основание
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкаэкокожа
  • Коллекция тканиSpace Cognac

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Кресло Самба офисное, экокожа Space Cognac, каркас черный
Кресло Самба офисное, экокожа Space Cognac, каркас черный
от 7 590
10 290 ₽
В корзине

