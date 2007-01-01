Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy Cream, каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy Cream, каркас хром
9 оценок
8 59020
10 690 ₽
Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy Cream, каркас хром - фото 1Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy Cream, каркас хром - фото 2Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy Cream, каркас хром - фото 3Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy Cream, каркас хром - фото 4Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy Cream, каркас хром - фото 5Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy Cream, каркас хром - фото 6Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy Cream, каркас хром - фото 7Видеообзор: Кресло Самба - видео 8
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy Cream, каркас хром производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy Cream, каркас хром производства ChiedoCover
Распродажа

Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy Cream, каркас хром

Артикул: CH-052-771
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло поворотное BELLA, велюр, тёмно-зелёный
Фотография товара Кресло поворотное BELLA, велюр, тёмно-зелёный от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy black, каркас черный
Фотография товара Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy black, каркас черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный вращающийся стул с металлическим каркасом, который станет отличным дополнением вашего офиса. Его каркас выполнен из прочного хрома, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Хромированный финиш придает стулу стильный и элегантный вид, гармонично вписывающийся в любой интерьер.

Тщательно подобранные пропорции создают эргономичный дизайн, заботящийся о вашем удобстве, а размеры данного стула идеально подойдут для комфортного времяпрепровождения на нем. Стул легко моется и не требует особого ухода.

Особенности:

• Металлический каркас: Прочный и надежный, обеспечивающий долговечность и устойчивость.
• Комфортное сиденье и спинка: Обиты светлой тканью или кожзаменителем, что придает стулу уютный вид и комфорт при сидении.
• Эстетичные подлокотники: Деревянные или похожие на дерево накладки добавляют элемент теплоты и гармонии в общий дизайн.
• Современный стиль: Лаконичные линии и минималистичный подход делают этот стул универсальным решением для различных интерьеров.

Этот стул отлично подойдет для офисных пространств, создавая атмосферу комфорта и стиля. Основание на колесах обеспечивает легкое и тихое перемещение по любой поверхности. Сидение, вращающееся на 360 градусов и поворотный механизм позволяют свободно двигаться во время работы. Газлифт позволяет плавно регулировать высоту сиденья для оптимально удобного положения.

В качестве материала для обивки использован качественный кожзам, обладающий высокой износостойкостью и устойчивостью к выцветанию. Стул универсален и долговечен, станет прекрасным приобретением на долгие годы. Добавьте его в свой интерьер и насладитесь качеством и современным дизайном!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасахром
  • Модификации стулаповоротное основание
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкаэкокожа
  • Коллекция тканиGalaxy Cream

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Инструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

