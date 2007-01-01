Характеристики товара
Описание
Дизайнерское кресло из алюминия с тканевыми подушками от марки СБЛ Центр – это совершенно новый уровень комфорта и стиля. Это кресло, которое не только сделает ваш интерьер более элегантным и изысканным, но и обеспечит максимальный комфорт и удобство.
Каркас кресла выполнен из высококачественного алюминия, который обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Тканевые подушки поддерживают правильную осанку и позволяют расслабиться после тяжелого дня. Благодаря яркому дизайну и комфорту этого кресла, оно станет превосходным дополнением для вашей гостиной, спальни или кабинета.
Это кресло легко сочетается с любым интерьером благодаря своей универсальности и изысканности. Мы предлагаем вам возможность выбрать цвет тканей и отделку каркаса кресла так, чтобы они соответствовали вашим потребностям и предпочтениям.
Если вы ищете идеальное кресло для отдыха и расслабления, которое удовлетворит ваш вкус и обеспечит максимальное удобство, дизайнерское кресло из алюминия с тканевыми подушками от марки СБЛ Центр – это то, что вам нужно. Выберите его для своего дома и наслаждайтесь максимальным комфортом.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина930 мм
- Глубина850 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материалткань
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет