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Настоящее фото товара Кресло Моден, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Моден, черный, серый
9 оценок
96 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло Моден, черный, серый - фото 1Кресло Моден, черный, серый - фото 2Кресло Моден, черный, серый - фото 3
Новинка

Кресло Моден, черный, серый

Артикул: CH-087-374
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина930 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дизайнерское кресло из алюминия с тканевыми подушками от марки СБЛ Центр – это совершенно новый уровень комфорта и стиля. Это кресло, которое не только сделает ваш интерьер более элегантным и изысканным, но и обеспечит максимальный комфорт и удобство.

Каркас кресла выполнен из высококачественного алюминия, который обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Тканевые подушки поддерживают правильную осанку и позволяют расслабиться после тяжелого дня. Благодаря яркому дизайну и комфорту этого кресла, оно станет превосходным дополнением для вашей гостиной, спальни или кабинета.

Это кресло легко сочетается с любым интерьером благодаря своей универсальности и изысканности. Мы предлагаем вам возможность выбрать цвет тканей и отделку каркаса кресла так, чтобы они соответствовали вашим потребностям и предпочтениям.

Если вы ищете идеальное кресло для отдыха и расслабления, которое удовлетворит ваш вкус и обеспечит максимальное удобство, дизайнерское кресло из алюминия с тканевыми подушками от марки СБЛ Центр – это то, что вам нужно. Выберите его для своего дома и наслаждайтесь максимальным комфортом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина930 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материалткань
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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