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Настоящее фото товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло обеденное Aurora Экокожа Серый
5 оценок
26 330
Товар в корзине. Перейти
Кресло обеденное Aurora Экокожа Серый - фото 1Кресло обеденное Aurora Экокожа Серый - фото 2Кресло обеденное Aurora Экокожа Серый - фото 3Кресло обеденное Aurora Экокожа Серый - фото 4Кресло обеденное Aurora Экокожа Серый - фото 5

Кресло обеденное Aurora Экокожа Серый

Артикул: CH-052-478
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес9 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки440 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки680 мм
  • Вес упаковки10.50 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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