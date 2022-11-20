Характеристики товара
Описание
- Обивка – велюр "Softvelvet 49"
- Ножки – морилка венге
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина550 мм
- Глубина620 мм
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