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Полукресло Шарри, велюр оранжевый Softvelvet 49, венге - фото 1Полукресло Шарри, велюр оранжевый Softvelvet 49, венге - фото 2Полукресло Шарри, велюр оранжевый Softvelvet 49, венге - фото 3Полукресло Шарри, велюр оранжевый Softvelvet 49, венге - фото 4Полукресло Шарри, велюр оранжевый Softvelvet 49, венге - фото 5

Полукресло Шарри, велюр оранжевый Softvelvet 49, венге

10 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Обивка – велюр "Softvelvet 49"
  • Ножки – морилка венге

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина620 мм

Выполненные заказы

Полукресло Шарри, велюр бежевый, ножки бук
Полукресло Шарри, велюр бежевый, ножки букПолукресло Шарри, велюр бежевый, ножки бук
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