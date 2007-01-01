Характеристики товара
Описание
Современное кресло Астро станет отличным решением как для домашнего использования, так и для офиса. Эргономичная спинка оснащена пластиковой поясничной поддержкой, что позволит работать с меньшими нагрузками на позвоночник. Подголовник с мягкой подушкой, наклон которого регулируется. Широкие пластиковые подлокотники. Максимальная нагрузка 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина690 мм
- Глубина780 мм
- Высота1120/1220 мм
- Ширина сиденья475 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки615 мм
- Высота упаковки655 мм
- Глубина упаковки312 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет