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Кресло Rose

Артикул: CH-078-230
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло Khan от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Хотите создать интерьер в современном стиле и добавить в него немного нежности? Стильное мягкое кресло SHT-AMS123 идеально подойдет для вашего отдыха в гостиной, на террасе, балконе или в загородном доме. Вы сможете расслабиться, отдохнуть после долгого рабочего дня или просто насладиться чтением книги в любое время дня.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Благодаря своей элегантности и универсальному дизайну, данное кресло станет неотъемлемой частью вашего дома и привлечет восхищенные взгляды гостей. Линии металлического каркаса придают креслу легкий и парящий вид. Эргономичная удобная форма, мягкие подушки создают еще больший комфорт при использовании.

КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ
Кресло изготовлено из материалов высокого качества. Каркас выполнен из металла и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющих своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Обивка из микровелюра отличается практичностью и простотой эксплуатации.

СОБЕРИ СВОЙ КОМПЛЕКТ
Для полной коллекции можете выбрать диван SHT-SF8 и журнальный столик SHT-CT77 в аналогичном дизайне.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ
Используйте чистку пылесосом, а для трудновыводимых пятен специальные пятновыводители, в соответствии с инструкцией.

*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота900 мм
  • Вес12.62 кг
  • Максимальная нагрузка260 кг
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки13.66 кг
  • Объём упаковки0.47 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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