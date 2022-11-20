Характеристики товара
Описание
Подлокотники - пластиковые. Механизм качания с возможностью фиксации в рабочем положении.
Возможные цвета исполнения: Серый, Черный, Синий, Оранжевый
|Материалы исполнения модели
|Материалы возможного исполнения на заказ
|Ткань TW-01 черный, Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Кожзам TERRA PVC
|Кожзам ARIES коричневый, Кожзам ARIES светло-бежевый, Кожзам ARIES черный, Кожзам PU 0103 коричневый, Кожзам PU 0007 черный, Кожзам PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01 серая )
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина640 мм
- Высота1095/1195 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья450/550 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Обивкаспинка — ткань/экокожа/сетка
- Наполнительпоролон
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия