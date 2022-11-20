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Кресло офисное Атон Топ

Артикул: CH-051-484
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - пластиковые. Механизм качания с возможностью фиксации в рабочем положении.

Возможные цвета исполнения: Серый, Черный, Синий, Оранжевый

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Ткань TW-01 черный, Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Кожзам TERRA PVCКожзам ARIES коричневый, Кожзам ARIES светло-бежевый, Кожзам ARIES черный, Кожзам PU 0103 коричневый, Кожзам PU 0007 черный, Кожзам PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01 серая )
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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1095/1195 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья450/550 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкаспинка — ткань/экокожа/сетка
  • Наполнительпоролон
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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