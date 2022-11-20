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Кресло офисное Вали S

Артикул: CH-051-433
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Возможные цвета исполнения: Бордо, Голубой, Красный, Салатовый, Св.серый, Серый, Синий, Черный

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Ткань S, ткань SY, термоклешированиеЭкокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0007 черный, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01 серая ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Кожзам TERRA PVC черный
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Основные характеристики

  • Максимальная нагрузка120 кг
  • ОбивкаТкань S, термоклеширование
  • Наполнительпоролон
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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