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Настоящее фото товара Кресло офисное / Бордо / слоновая кость кожа / алюминий крестовина, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное / Бордо / слоновая кость кожа / алюминий крестовина
50 оценок
55 090
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Кресло офисное / Бордо / слоновая кость кожа / алюминий крестовина - фото 1Кресло офисное / Бордо / слоновая кость кожа / алюминий крестовина - фото 2

Кресло офисное / Бордо / слоновая кость кожа / алюминий крестовина

Артикул: CH-027-924
50 оценок
Основные характеристики
  • Длина680 мм
  • Ширина670 мм
  • Высота1210 мм
  • Материалэкокожа
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло руководителя First class. Материал натуральная кожа. Спинка, внешняя сторона подлокотников и нижняя часть сиденья у кресла отделано высококачественной экокожей. Сиденье и спинка формованное PPU. Механизм качания с фиксацией в любом положении. Регулировка высоты. Регулировка жесткости качания. Подлокотники кожа/экокожа. Крестовина полированный алюминий. Колеса PU. Максимальная нагрузка 130 кг. Масса кресла 23 кг. Сертификат BIFMA.

Общие характеристики
Вес,кг:23
Объем,м3:0,4
Количество мест:1

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина680 мм
  • Ширина670 мм
  • Высота1210 мм
  • Материалэкокожа
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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