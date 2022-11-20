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Кресло офисное / Бордо / слоновая кость кожа / алюминий крестовина

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Характеристики товара

Описание

Кресло руководителя First class. Материал натуральная кожа. Спинка, внешняя сторона подлокотников и нижняя часть сиденья у кресла отделано высококачественной экокожей. Сиденье и спинка формованное PPU. Механизм качания с фиксацией в любом положении. Регулировка высоты. Регулировка жесткости качания. Подлокотники кожа/экокожа. Крестовина полированный алюминий. Колеса PU. Максимальная нагрузка 130 кг. Масса кресла 23 кг. Сертификат BIFMA.

Общие характеристики
Вес,кг:23
Объем,м3:0,4
Количество мест:1

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Основные характеристики

  • Высота1210 мм
  • Ширина670 мм
  • Длина680 мм
  • Материалэкокожа
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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