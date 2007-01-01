Характеристики товара
Описание
Кресло руководителя First class. Материал натуральная кожа. Спинка, внешняя сторона подлокотников и нижняя часть сиденья у кресла отделано высококачественной экокожей. Сиденье и спинка формованное PPU. Механизм качания с фиксацией в любом положении. Регулировка высоты. Регулировка жесткости качания. Подлокотники кожа/экокожа. Крестовина полированный алюминий. Колеса PU. Максимальная нагрузка 130 кг. Масса кресла 23 кг. Сертификат BIFMA.
Общие характеристики
Вес,кг:23
Объем,м3:0,4
Количество мест:1
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина680 мм
- Ширина670 мм
- Высота1210 мм
- Материалэкокожа
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет