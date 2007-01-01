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Настоящее фото товара Кресло King M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло King M, экокожа черная
34 оценки
26 330
Товар в корзине. Перейти
Кресло King M, экокожа черная - фото 1

Кресло King M, экокожа черная

Артикул: CH-020-829
34 оценки
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1230/1290 мм
  • Высота до сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Механизм: мультиблок Подлокотники хром

Каркас: немонолитный

Крестовина: хром

Ролики: для паркета



Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1230/1290 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес19.4 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки890 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Вес упаковки21.50 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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