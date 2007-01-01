Характеристики товара
Описание
Механизм: мультиблок Подлокотники хром
Каркас: немонолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина700 мм
- Высота1230/1290 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Вес19.4 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки890 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки320 мм
- Вес упаковки21.50 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет