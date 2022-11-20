Характеристики товара
Описание
Современное, компактное и функциональное офисное кресло. Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Механизм качания Top Gun и регулировка по высоте позволяют выбрать оптимальное положение.
Металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 15*78*55
Вес брутто: 13,5 кг.
Объем: 0,065 м3
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Высота980/1080 мм
- Высота до сиденья440/540 мм
- Глубина660 мм
- Вес11 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкаэкокожа
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки150 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Объём упаковки0.06 м3
- Вес упаковки13.50 кг