Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло TopChairs City S офисное белое в обивке из экокожи, механизм регулирования по высоте и качания Top Gun
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина560 мм
- Высота890 мм
- Высота до сиденья440/540 мм
- Вес10.8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки150 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Вес упаковки12.32 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Габариты упаковки для логистики630
- Изделия стопируютсяНет