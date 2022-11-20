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Кресло офисное TopChairs City S белое

Артикул: CH-049-503
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современное, компактное и функциональное офисное кресло. Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Механизм качания Top Gun и регулировка по высоте позволяют выбрать оптимальное положение.

Металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 15*78*55
Вес брутто: 13,5 кг.
Объем: 0,065 м3

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Высота980/1080 мм
  • Высота до сиденья440/540 мм
  • Глубина660 мм
  • Вес11 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаэкокожа
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки150 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки13.50 кг

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