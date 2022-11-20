Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное Абдал, хром - фото 1Кресло офисное Абдал, хром - фото 2Кресло офисное Абдал, хром - фото 3

Кресло офисное Абдал, хром

Артикул: CH-051-406
5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное Абдал, пл PU
Кресло офисное Абдал, пл PU
Следующий Кресло офисное Аттис PU
Кресло офисное Абдал, пл PU

Характеристики товара

Описание

Возможно исполнение в цвете: Бежевый,Коричневый, Серый, Черный

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
ЭкокожаНатуральная кожа, Экокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0007 черный, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01серая ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Кожзам TERRA PVC черный
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес15.2 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкаэкокожа
  • Наполнительпоролон
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Распродажа
Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черныйНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29018
9 990 ₽Оптовая цена
33

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный

В наличии 100 шт.
Распродажа
Кресло компьютерное Престиж сероеНастоящее фото товара Кресло компьютерное Престиж серое, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99021
4 990 ₽Оптовая цена
49

Кресло компьютерное Престиж серое

В наличии 100 шт.
Распродажа
Кресло компьютерное Престиж черноеНастоящее фото товара Кресло компьютерное Престиж черное, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99021
4 990 ₽Оптовая цена
48

Кресло компьютерное Престиж черное

В наличии 100 шт.
Кресло Мурриерта, бежевоеНастоящее фото товара Кресло Мурриерта, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от28 790
Оптовая цена
33

Кресло Мурриерта, бежевое

Кресло Мурриерта, коричневоеНастоящее фото товара Кресло Мурриерта, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от28 790
Оптовая цена
43

Кресло Мурриерта, коричневое

Кресло Мурриерта, черноеНастоящее фото товара Кресло Мурриерта, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от28 790
Оптовая цена
45

Кресло Мурриерта, черное

Кресло Кусакабе, серыйНастоящее фото товара Кресло Кусакабе, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 890
Оптовая цена
31

Кресло Кусакабе, серый

Кресло Кусакабе, черныйНастоящее фото товара Кресло Кусакабе, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от30 890
Оптовая цена
35

Кресло Кусакабе, черный

Кресло Кусакабе, черное плюсНастоящее фото товара Кресло Кусакабе, черное плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от30 890
Оптовая цена
49

Кресло Кусакабе, черное плюс

Кресло Кусакабе, бежевоеНастоящее фото товара Кресло Кусакабе, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от30 890
Оптовая цена
32

Кресло Кусакабе, бежевое

С этим товаром покупают

Кресло Ева ЛайтНастоящее фото товара Кресло Ева Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена
31

Кресло Ева Лайт

Распродажа
Кресло руководителя TopChairs Atlant, бежевоеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Atlant, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99046
25 490 ₽Оптовая цена
43

Кресло руководителя TopChairs Atlant, бежевое

В наличии 78 шт.
Распродажа
Кресло игровое TopChairs Gallardo оранжевоеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Gallardo оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99027
18 990 ₽Оптовая цена
49

Кресло игровое TopChairs Gallardo оранжевое

В наличии 44 шт.
Распродажа
Кресло компьютерное Кларк велюр розовыйНастоящее фото товара Кресло компьютерное Кларк велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99022
17 790 ₽Оптовая цена
84

Кресло компьютерное Кларк велюр розовый

Кресло пластиковое Сано, антрацитНастоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
46

Кресло пластиковое Сано, антрацит

Кресло пластиковое Форта, зеленыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Форта, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
30

Кресло пластиковое Форта, зеленый

Компьютерное кресло Konfi, розовый, белый каркасНастоящее фото товара Компьютерное кресло Konfi, розовый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
9

Компьютерное кресло Konfi, розовый, белый каркас

В наличии 30 шт.

Другие товары из раздела по профессиям

Кресло для офиса РОМЕО шоколадНастоящее фото товара Кресло для офиса РОМЕО шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
43

Кресло для офиса РОМЕО шоколад

Кресло для офиса РОМЕО сиреньНастоящее фото товара Кресло для офиса РОМЕО сирень, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
48

Кресло для офиса РОМЕО сирень

Кресло для офиса ПАУК, серо-голубойНастоящее фото товара Кресло для офиса ПАУК, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена
42

Кресло для офиса ПАУК, серо-голубой

Кресло для офиса ПАУК хром, оранжевыйНастоящее фото товара Кресло для офиса ПАУК хром, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
43

Кресло для офиса ПАУК хром, оранжевый

Стул барный Либерти черныйНастоящее фото товара Стул барный Либерти черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
40

Стул барный Либерти черный

В наличии 31 шт.
Стул барный Либерти бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Либерти бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
35

Стул барный Либерти бежевый

В наличии 31 шт.