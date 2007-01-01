Характеристики товара
Описание
Харман отличаетcя продуманным дизайном и является одной из популярнейших моделей в Европе. Им оснащают самые современные офисы. Обычно аналиги данной модели комплектуются более дешевыми крестовинами. В нашей модели крестовина дизайнерская, хромированные лучи переменного сечения сужаются к концам. Это придает креслу изысканный оригинальный вид. Подлокотники защищены съемными чехлами на молниях из экокожи. Это особенно удобно для тех, кто не любит соприкосновения руками с металлическими подлокотниками. Максимальная нагрузка 120 кг.
Общие характеристики
Вес,кг:12.85
Объем,м3:0,128
Количество мест:1
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина560 мм
- Ширина590 мм
- Высота1010 мм
- Материалэкокожа
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет