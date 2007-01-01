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Настоящее фото товара Кресло офисное / Харман / (ivory) хром / слоновая кость экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное / Харман / (ivory) хром / слоновая кость экокожа
44 оценки
16 090
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Кресло офисное / Харман / (ivory) хром / слоновая кость экокожа - фото 1Кресло офисное / Харман / (ivory) хром / слоновая кость экокожа - фото 2

Кресло офисное / Харман / (ivory) хром / слоновая кость экокожа

Артикул: CH-028-023
44 оценки
Основные характеристики
  • Длина560 мм
  • Ширина590 мм
  • Высота1010 мм
  • Материалэкокожа
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Харман отличаетcя продуманным дизайном и является одной из популярнейших моделей в Европе. Им оснащают самые современные офисы. Обычно аналиги данной модели комплектуются более дешевыми крестовинами. В нашей модели крестовина дизайнерская, хромированные лучи переменного сечения сужаются к концам. Это придает креслу изысканный оригинальный вид. Подлокотники защищены съемными чехлами на молниях из экокожи. Это особенно удобно для тех, кто не любит соприкосновения руками с металлическими подлокотниками. Максимальная нагрузка 120 кг.

Общие характеристики
Вес,кг:12.85
Объем,м3:0,128
Количество мест:1

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина560 мм
  • Ширина590 мм
  • Высота1010 мм
  • Материалэкокожа
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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