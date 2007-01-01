Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Ruckus, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Ruckus, черный
15 оценок
23 490
Товар в корзине. Перейти
Кресло Ruckus, черный - фото 1Кресло Ruckus, черный - фото 2Кресло Ruckus, черный - фото 3Кресло Ruckus, черный - фото 4
NEW

Кресло Ruckus, черный

Артикул: CH-083-704
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1145/1225 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья495 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Виго
Фотография товара Кресло Виго от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Клуб
Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресла идеально подходят для организации рабочего пространства. При длительной работе в положении сидя спинка анатомической формы поддерживает правильное положение позвоночника и снимает нагрузку с поясницы, заботясь о вашем здоровье!

Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи. Она по сравнению с искусственной кожей более мягкая, износостойкая, обладает повышенной воздухопроницаемостью и водоотталкивающими свойствами.
Алюминиевые подлокотники с мягкими накладками снимают напряжение с рук, спины, шеи. Кроме того, алюминий менее подвержен коррозии, чем железо.
Пятилучие из хромированной стали прочное и устойчивое.
Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении. Также возможна регулировка жесткости качания под вес сидящего.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1145/1225 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья495 мм
  • Высота до сиденья460/540 мм
  • Материалалюминий, хромированная сталь
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки19.29 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Samba, искусственная кожа черная, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Samba, искусственная кожа черная, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул Samba, искусственная кожа черная, каркас черный

5
Настоящее фото товара Диван State, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Диван State, двухместный

59
Фотография товара Valencia CF Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Valencia CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена

Valencia CF Экокожа Черный

87
В наличии 86 шт.
Фотография товара Диван «Сорренто» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван «Сорренто», произведённого компанией ChiedoCover
22 790
Оптовая цена

Диван «Сорренто»

49
Фотография товара Офисное кресло Nitro, пластик черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Nitro, пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Офисное кресло Nitro, пластик черный

34
New
Фотография товара Диван лофт New 7, 1800*720 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт New 7, 1800*720, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89067
52 890 ₽

Диван лофт New 7, 1800*720

79
Распродажа
Фотография товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), темно-синий

8
Настоящее фото товара Диван Винстон, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от46 690
Оптовая цена

Диван Винстон, 2-х местный

97
Фотография товара Стул Валентино, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валентино, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Стул Валентино, бежевый

55
В наличии 34 шт.
New
Настоящее фото товара Диван Day, 1200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190

Диван Day, 1200мм

6

Другие товары из раздела офисные кресла

Фотография товара Кресло Hugo RCH от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hugo RCH, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Кресло Hugo RCH

14
Фотография товара Кресло Like RCH от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Like RCH, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Кресло Like RCH

9
Настоящее фото товара Кресло Импреза 1Х, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Кресло Импреза 1Х

12
Настоящее фото товара Кресло Джуно Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Кресло Джуно Люкс

11
Настоящее фото товара Кресло Джуно, произведённого компанией ChiedoCover
13 390
Оптовая цена

Кресло Джуно

10
Фотография товара Кресло поворотное Queen, бежевый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Queen, бежевый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
29 390

Кресло поворотное Queen, бежевый, экокожа

9
В наличии 10 шт.
New
Фотография товара Кресло Edge, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Edge, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290

Кресло Edge, серый

14
В наличии 53 шт.
New
Фотография товара Кресло компактное Alacrity, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компактное Alacrity, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Кресло компактное Alacrity, черный

5
В наличии 229 шт.
New
Фотография товара Кресло без подлокотников Pageant, слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло без подлокотников Pageant, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
10 390

Кресло без подлокотников Pageant, слоновая кость

14
В наличии 20 шт.
New
Фотография товара Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 590

Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, серый

13

Товар в корзине

Кресло Ruckus, черный
Кресло Ruckus, черный
23 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Samba, искусственная кожа черная, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Samba, искусственная кожа черная, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул Samba, искусственная кожа черная, каркас черный

5
Настоящее фото товара Диван State, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Диван State, двухместный

59
Фотография товара Valencia CF Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Valencia CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена

Valencia CF Экокожа Черный

87
В наличии 86 шт.
Фотография товара Диван «Сорренто» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван «Сорренто», произведённого компанией ChiedoCover
22 790
Оптовая цена

Диван «Сорренто»

49

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности