Товар в корзине. Перейти
Диван Премьер, коричневый, двухместный - фото 1

Диван Премьер, коричневый, двухместный

Артикул: CH-049-980
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Матрикс, черный, трехместный
Диван Матрикс, черный, трехместный
Следующий Диван Премьер, черный, двухместный
Диван Матрикс, черный, трехместный

Характеристики товара

Описание

Классический 2-местный диван ПРЕМЬЕР отличается своим респектабельным внешним видом. Мягкая драпировка на подлокотниках и декоративные утяжки на спинке добавляют оригинальности его внешнему виду.Высокая спинка позволяет удобно положить голову. Умеренная мягкость дивана обеспечивает необходимый комфорт для хорошего отдыха.Двухместный диван прекрасно подходит для меблировки кабинетов руководителей, приемных, зон отдыха.

ПРЕМЬЕРЫ поставляется покупателю без опор, чтобы они не повредились при транспортировке. Монтаж не вызывает сложностей. Их достаточно вбить киянкой в предусмотренные отверстия в его основании.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1960 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота855 мм
  • Вес45 кг
  • ОбивкаИскусственная кожа
  • Цветкоричневый

Похожие товары

Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 розово-серый левыйНастоящее фото товара Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 розово-серый левый, произведённого компанией ChiedoCover
от47 990
Оптовая цена
8

Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 розово-серый левый

Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 светло-синий правыйНастоящее фото товара Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 светло-синий правый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 990
Оптовая цена
15

Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 светло-синий правый

Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 светло-синий левыйНастоящее фото товара Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 светло-синий левый, произведённого компанией ChiedoCover
от52 490
Оптовая цена
11

Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 светло-синий левый

Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 розово-серый правыйНастоящее фото товара Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 розово-серый правый, произведённого компанией ChiedoCover
от56 990
Оптовая цена
9

Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 розово-серый правый

Диван-кровать угловой КАИР темно-бежевыйНастоящее фото товара Диван-кровать угловой КАИР темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена
17

Диван-кровать угловой КАИР темно-бежевый

В наличии 9 шт.
Диван-кровать угловой КАИР зеленыйНастоящее фото товара Диван-кровать угловой КАИР зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена
10

Диван-кровать угловой КАИР зеленый

В наличии 6 шт.
Диван-кровать угловой КАИР бирюзовыйНастоящее фото товара Диван-кровать угловой КАИР бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена
9

Диван-кровать угловой КАИР бирюзовый

В наличии 9 шт.
Диван Click 3-х местныйНастоящее фото товара Диван Click 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от248 990
Оптовая цена
6

Диван Click 3-х местный

Диван TonellaНастоящее фото товара Диван Tonella, произведённого компанией ChiedoCover
от248 990
Оптовая цена
16

Диван Tonella

Настоящее фото товара Диван 2-х местный Weekend, произведённого компанией ChiedoCover
от246 990
Оптовая цена
14

Диван 2-х местный Weekend

С этим товаром покупают
Диван лофт HammerНастоящее фото товара Диван лофт Hammer, произведённого компанией ChiedoCover
от27 950
Оптовая цена
12

Диван лофт Hammer

Настоящее фото товара Диван Magic, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790
Оптовая цена
8

Диван Magic

Настоящее фото товара Диван 18, произведённого компанией ChiedoCover
от40 000
Оптовая цена
11

Диван 18

Диван Jimi в скандинавском стиле, зеленыйНастоящее фото товара Диван Jimi в скандинавском стиле, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
76 090
Оптовая цена
12

Диван Jimi в скандинавском стиле, зеленый

Настоящее фото товара Диван Marsielle, произведённого компанией ChiedoCover
от45 790
Оптовая цена
4

Диван Marsielle

Кушетка kuhturi, velvet, венгеНастоящее фото товара Кушетка kuhturi, velvet, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
9

Кушетка kuhturi, velvet, венге

Кушетка Gandi, box текстиль серый, соснаНастоящее фото товара Кушетка Gandi, box текстиль серый, сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
5

Кушетка Gandi, box текстиль серый, сосна

Другие товары из разделаофисная мебель
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
13

Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
3

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
17

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
19

Стол Лидер 1