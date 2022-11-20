Характеристики товара
Описание
Классический 2-местный диван ПРЕМЬЕР отличается своим респектабельным внешним видом. Мягкая драпировка на подлокотниках и декоративные утяжки на спинке добавляют оригинальности его внешнему виду.Высокая спинка позволяет удобно положить голову. Умеренная мягкость дивана обеспечивает необходимый комфорт для хорошего отдыха.Двухместный диван прекрасно подходит для меблировки кабинетов руководителей, приемных, зон отдыха.
ПРЕМЬЕРЫ поставляется покупателю без опор, чтобы они не повредились при транспортировке. Монтаж не вызывает сложностей. Их достаточно вбить киянкой в предусмотренные отверстия в его основании.
Основные характеристики
- Ширина1960 мм
- Глубина800 мм
- Высота855 мм
- Вес45 кг
- ОбивкаИскусственная кожа
- Цветкоричневый