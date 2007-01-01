Характеристики товара
Описание
Обивка кресла выполнена из рециклированной кожи - современного материала, созданного из измельченных частиц натуральной кожи. По эластичности и прочности рециклированная кожа максимально близка к натуральной. Материал хорошо пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив, кресло способно сохранять привлекательный внешний вид длительное время.
Прочный газпатрон 4 класса с увеличенным диаметром цилиндра (7 см), каркас из фанеры 1,4 см, подлокотники и пятилучие из хромированного металла позволяют креслу выдерживать нагрузку до 250 кг.
Надежный усиленный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Просторные габариты, высокая спинка с выраженным подголовником, плотная набивка, подлокотники с мягкими накладками обеспечивают отличную эргономику и стильный классический дизайн.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Высота1150/1245 мм
- Ширина сиденья590 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Высота до сиденья520/615 мм
- Материалхромированный металл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Вес упаковки32.70 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Изделия стопируютсяНет