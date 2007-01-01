Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Fracas, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Fracas, черный
Кресло офисное Fracas, черный - фото 1Кресло офисное Fracas, черный - фото 2Кресло офисное Fracas, черный - фото 3Кресло офисное Fracas, черный - фото 4Кресло офисное Fracas, черный - фото 5
Кресло офисное Fracas, черный

Артикул: CH-083-888
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Высота1150/1245 мм
  • Ширина сиденья590 мм
  • Глубина сиденья540 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Обивка кресла выполнена из рециклированной кожи - современного материала, созданного из измельченных частиц натуральной кожи. По эластичности и прочности рециклированная кожа максимально близка к натуральной. Материал хорошо пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив, кресло способно сохранять привлекательный внешний вид длительное время.

Прочный газпатрон 4 класса с увеличенным диаметром цилиндра (7 см), каркас из фанеры 1,4 см, подлокотники и пятилучие из хромированного металла позволяют креслу выдерживать нагрузку до 250 кг.
Надежный усиленный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Просторные габариты, высокая спинка с выраженным подголовником, плотная набивка, подлокотники с мягкими накладками обеспечивают отличную эргономику и стильный классический дизайн.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Высота1150/1245 мм
  • Ширина сиденья590 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья520/615 мм
  • Материалхромированный металл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки32.70 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

