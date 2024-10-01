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Диван Альфа - фото 1

Диван Альфа

Артикул: CH-068-013
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Потрясающий модульный диван с элегантными хромированными опорами, которые придают ему стильный и современный вид. Этот диван обеспечивает идеальную комбинацию комфорта и поддержки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1440 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота650 мм
  • МатериалДСП

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки750 мм
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Вес упаковки50 кг

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