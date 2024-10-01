Характеристики товара
Описание
Потрясающий модульный диван с элегантными хромированными опорами, которые придают ему стильный и современный вид. Этот диван обеспечивает идеальную комбинацию комфорта и поддержки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1440 мм
- Глубина720 мм
- Высота650 мм
- МатериалДСП
Параметры упаковки
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки750 мм
- Объём упаковки0.30 м3
- Вес упаковки50 кг