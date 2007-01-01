Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Фаст, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Фаст, черный
12 оценок
18 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное Фаст, черный - фото 1Кресло офисное Фаст, черный - фото 2Кресло офисное Фаст, черный - фото 3Кресло офисное Фаст, черный - фото 4Кресло офисное Фаст, черный - фото 5

Кресло офисное Фаст, черный

Артикул: CH-083-725
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Высота1090/1190 мм
  • Ширина сиденья565 мм
  • Глубина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Виго
Фотография товара Кресло Виго от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Клуб
Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло имеет современную изящную конструкцию. Оснащено монолитным металлическим каркасом, который обеспечивает его надежность и долговечность. Кресло имеет плавный механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией.

Обивка выполнена из высококачественного материала - экокожи, значительно превосходящего стандартные материалы по сроку эксплуатации. Кроме того, материал мягкий и приятный на ощупь, мало отличим от натуральной кожи.
Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени.
Металлические хромированные подлокотники имеют съемные накладки.
Механизм качания "дип тилт" - это возможность глубоко раскачиваться в кресле, а также фиксация в одном рабочем положении. А благодаря смещенной оси качания ближе к краю сиденья ноги пользователя не отрываются от пола в отличие от обычного механизма качания "топ ган". Механизм "дип тилт" отличается от других своей прочностью, надежностью, а также плавностью хода.
Максимальная нагрузка на кресло - 120 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Высота1090/1190 мм
  • Ширина сиденья565 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья480/580 мм
  • Материалхромированный металл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки690 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Вес упаковки16.59 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Чиф черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чиф черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Чиф черный

45
Фотография товара Диван Дипломат, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дипломат, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 890
Оптовая цена

Диван Дипломат, 2-х местный

50
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло офисное Prism, газлифт, сетка, хром, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 39041
5 690 ₽

Кресло офисное Prism, газлифт, сетка, хром, белый, черный

5
В наличии 410 шт.
Хит
Фотография товара Диван Кинг, экокожа Space Black, опоры бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кинг, экокожа Space Black, опоры бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от29 090

Диван Кинг, экокожа Space Black, опоры бук, морилка черная

69
Фотография товара Стул пластиковый Snow, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Snow, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул пластиковый Snow, желтый

50
В наличии 34 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Диван Tornado, двухместый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 8901
20 090 ₽Оптовая цена

Диван Tornado, двухместый

75
Фотография товара Кресло поворотное Swan, серый, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Swan, серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
30 190
Оптовая цена

Кресло поворотное Swan, серый, ткань

73
Фотография товара Диван Алекто от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Алекто, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990

Диван Алекто

35
Фотография товара Кресло Дарт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дарт, произведённого компанией ChiedoCover
27 390

Кресло Дарт

6
В наличии 13 шт.
Фотография товара Диван Стоун 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стоун 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена

Диван Стоун 2х местный

46

Другие товары из раздела офисные кресла

Настоящее фото товара Кресло Астро 2ХС, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Кресло Астро 2ХС

8
Настоящее фото товара Кресло Танго 1Д, произведённого компанией ChiedoCover
16 590
Оптовая цена

Кресло Танго 1Д

8
Настоящее фото товара Кресло Ray RCH, низкая спинка RPM-28, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 090

Кресло Ray RCH, низкая спинка RPM-28, темно-серый

15
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Simple SN серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple SN серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Кресло офисное TopChairs Simple SN серый

13
В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло Теллинг шенилл серо-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Теллинг шенилл серо-синий, произведённого компанией ChiedoCover
19 290

Кресло Теллинг шенилл серо-синий

5
В наличии 16 шт.
Фотография товара Кресло Плинф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Плинф, произведённого компанией ChiedoCover
9 190

Кресло Плинф

8
В наличии 16 шт.
Фотография товара Кресло офисное Эволютион, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Эволютион, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 190

Кресло офисное Эволютион, черный

12
В наличии 7 шт.
New
Фотография товара Кресло офисное Колоссус, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Колоссус, серый, произведённого компанией ChiedoCover
31 290

Кресло офисное Колоссус, серый

8
New
Фотография товара Кресло офисное ТопЧеирс Вертус, серая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное ТопЧеирс Вертус, серая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
22 990

Кресло офисное ТопЧеирс Вертус, серая сетка

15
В наличии 96 шт.
New
Настоящее фото товара Кресло Уно, светло-серый, металл, произведённого компанией ChiedoCover
56 290

Кресло Уно, светло-серый, металл

8

Товар в корзине

Кресло офисное Фаст, черный
Кресло офисное Фаст, черный
18 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Чиф черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чиф черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Чиф черный

45
Фотография товара Диван Дипломат, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дипломат, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 890
Оптовая цена

Диван Дипломат, 2-х местный

50
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло офисное Prism, газлифт, сетка, хром, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 39041
5 690 ₽

Кресло офисное Prism, газлифт, сетка, хром, белый, черный

5
В наличии 410 шт.
Хит
Фотография товара Диван Кинг, экокожа Space Black, опоры бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кинг, экокожа Space Black, опоры бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от29 090

Диван Кинг, экокожа Space Black, опоры бук, морилка черная

69

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности