Характеристики товара
Описание
Кресло имеет современную изящную конструкцию. Оснащено монолитным металлическим каркасом, который обеспечивает его надежность и долговечность. Кресло имеет плавный механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией.
Обивка выполнена из высококачественного материала - экокожи, значительно превосходящего стандартные материалы по сроку эксплуатации. Кроме того, материал мягкий и приятный на ощупь, мало отличим от натуральной кожи.
Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени.
Металлические хромированные подлокотники имеют съемные накладки.
Механизм качания "дип тилт" - это возможность глубоко раскачиваться в кресле, а также фиксация в одном рабочем положении. А благодаря смещенной оси качания ближе к краю сиденья ноги пользователя не отрываются от пола в отличие от обычного механизма качания "топ ган". Механизм "дип тилт" отличается от других своей прочностью, надежностью, а также плавностью хода.
Максимальная нагрузка на кресло - 120 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Высота1090/1190 мм
- Ширина сиденья565 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья480/580 мм
- Материалхромированный металл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Ширина упаковки980 мм
- Высота упаковки690 мм
- Глубина упаковки400 мм
- Вес упаковки16.59 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет