Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Keep, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Keep, черный
14 оценок
32 290
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное Keep, черный - фото 1Кресло офисное Keep, черный - фото 2Кресло офисное Keep, черный - фото 3Кресло офисное Keep, черный - фото 4Кресло офисное Keep, черный - фото 5
NEW

Кресло офисное Keep, черный

Артикул: CH-083-708
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Высота1190/1250 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья540 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Виго
Фотография товара Кресло Виго от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Клуб
Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло идеально сочетает в себе строгий, но при этом минималистичный дизайн и высокое качество исполнения. Кресло, несомненно, подчеркнет стиль его обладателя.

Обивка кресла выполнена из экокожи премиум класса. Материал износоустойчив и неприхотлив в уходе, что позволяет сохранить привлекательный внешний вид в течение длительного времени.
Минималистичный стиль прекрасно дополнит любой интерьер как в офисе, так и дома.
Механизм качания "мультиблок" с возможностью фиксации в пяти положениях дает возможность выбрать максимально комфортную позицию для пользователя.
Кресло оснащено газлифтом 3-го класса.
Надежное алюминиевое пятилучие способно выдержать нагрузку до 125 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресло отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Высота1190/1250 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья465/515 мм
  • Материалалюминий
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки23.15 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59030
6 490 ₽

Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый

48
Фотография товара Диван Оскар 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Оскар 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от46 890
Оптовая цена

Диван Оскар 2х местный

89
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 39024
27 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), темно-серый

11
Фотография товара Диван Премьер, черный, трехместный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Премьер, черный, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от42 490
Оптовая цена

Диван Премьер, черный, трехместный

48
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное Tyler, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Tyler, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 49026
13 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное Tyler, светло-серый

26
В наличии 16 шт.
Фотография товара Диван Линейный, велюр Remy 83, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Линейный, велюр Remy 83, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490

Диван Линейный, велюр Remy 83, ножки бук

15
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Alpha, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Alpha, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99033
24 990 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя TopChairs Alpha, черное

26
В наличии 210 шт.
New
Настоящее фото товара Диван Julia 4, 2000мм, произведённого компанией ChiedoCover
от26 190

Диван Julia 4, 2000мм

9
Фотография товара Стул пластиковый c подушкой Dune, оранжевый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый c подушкой Dune, оранжевый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый c подушкой Dune, оранжевый, белый

6
New
Настоящее фото товара Диван Flower, 2000 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790

Диван Flower, 2000 мм

12

Другие товары из раздела офисные кресла

Фотография товара Кресло Aura от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Aura, произведённого компанией ChiedoCover
71 590
Оптовая цена

Кресло Aura

11
Настоящее фото товара Кресло Алекс 2, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
21 490
Оптовая цена

Кресло Алекс 2, экокожа

13
Настоящее фото товара Кресло Тантал 1Д, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Кресло Тантал 1Д

14
Фотография товара Кресло Kent Комфорт В, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kent Комфорт В, хром, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена

Кресло Kent Комфорт В, хром

5
Фотография товара Кресло руководителя Nirvana, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Nirvana, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
52 690

Кресло руководителя Nirvana, черный, белый

7
New
Фотография товара Кресло Root от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Root, произведённого компанией ChiedoCover
69 090

Кресло Root

6
В наличии 3 шт.
New
Фотография товара Кресло Marathon от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Marathon, произведённого компанией ChiedoCover
66 990

Кресло Marathon

8
В наличии 14 шт.
New
Фотография товара Кресло Edge от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Edge, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Кресло Edge

7
В наличии 98 шт.
New
Фотография товара Кресло Realm, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Realm, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Кресло Realm, черный, красный

5
В наличии 9 шт.
New
Фотография товара Кресло офисное Primacy, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Primacy, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 290

Кресло офисное Primacy, черный

7

Товар в корзине

Кресло офисное Keep, черный
Кресло офисное Keep, черный
32 290
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59030
6 490 ₽

Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый

48
Фотография товара Диван Оскар 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Оскар 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от46 890
Оптовая цена

Диван Оскар 2х местный

89
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 39024
27 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), темно-серый

11
Фотография товара Диван Премьер, черный, трехместный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Премьер, черный, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от42 490
Оптовая цена

Диван Премьер, черный, трехместный

48

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности