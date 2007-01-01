Характеристики товара
Описание
Кресло идеально сочетает в себе строгий, но при этом минималистичный дизайн и высокое качество исполнения. Кресло, несомненно, подчеркнет стиль его обладателя.
Обивка кресла выполнена из экокожи премиум класса. Материал износоустойчив и неприхотлив в уходе, что позволяет сохранить привлекательный внешний вид в течение длительного времени.
Минималистичный стиль прекрасно дополнит любой интерьер как в офисе, так и дома.
Механизм качания "мультиблок" с возможностью фиксации в пяти положениях дает возможность выбрать максимально комфортную позицию для пользователя.
Кресло оснащено газлифтом 3-го класса.
Надежное алюминиевое пятилучие способно выдержать нагрузку до 125 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресло отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Высота1190/1250 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Высота до сиденья465/515 мм
- Материалалюминий
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки23.15 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет