Характеристики товара
Описание
Премиальный дизайн, комфортная посадка, бескомпромиссное качество материалов.
В обивке использована экокожа наивысшего качества с мягкой, приятной на ощупь текстурой. Материал пропускает воздух, не истирается и легко чистится.
Высокая спинка с выраженной эргономикой и мягкий подголовник создают дополнительный комфорт.
Внутри сиденья находится формованный поролон - материал, который используется при производстве мебели повышенной комфортности, а также в автомобильных и авиационные креслах, т.е. там, где требования к комфорту и долговечности максимальны. В отличие от обычного, формованный поролон гораздо плотнее, отливается в специальных формах с точно заданными геометрическими параметрами, практически не сминается со временем.
Уникальные 3D-подлокотники имеют множество регулировок (вверх/вниз, вперед/назад и вращение). Накладки сделаны из мягкого пластика, приятного на ощупь.
Кресло оборудовано наиболее технически совершенной и эргономичной системой качания - "синхромеханизм". Он позволяет согласованно, с определенной зависимостью, изменять углы наклона одновременно и спинки, и сиденья. В данной модели кресла реализовано оптимальное соотношение 3:1, при котором наклону спинки на 3 градуса соответствует наклон сиденья на 1 градус. Все cинхромеханизмы обязательно оснащаются регулировкой нагрузки для настройки по весу пользователя.
Синхромеханизм решает сразу несколько задач:
- позволяет пользователю свободно менять положение тела;
- обеспечивает постоянную поддержку спины;
- обеспечивает постоянную опору на пол;
- выполняет функцию качания.
В основании прочное пятилучие из полированного алюминия и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку 125 кг.
Прорезиненные ролики обеспечивают бесшумный ход и защиту пола от повреждений.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Высота1180/1265 мм
- Ширина сиденья485 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья465/550 мм
- Материалалюминий, пластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки24.77 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет