Настоящее фото товара Кресло офисное Shack, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Shack
15 оценок
31 690
Кресло офисное Shack - фото 1Кресло офисное Shack - фото 2Кресло офисное Shack - фото 3Кресло офисное Shack - фото 4Кресло офисное Shack - фото 5
NEW

Кресло офисное Shack

Артикул: CH-083-722
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Высота1180/1265 мм
  • Ширина сиденья485 мм
  • Глубина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Премиальный дизайн, комфортная посадка, бескомпромиссное качество материалов.

В обивке использована экокожа наивысшего качества с мягкой, приятной на ощупь текстурой. Материал пропускает воздух, не истирается и легко чистится.
Высокая спинка с выраженной эргономикой и мягкий подголовник создают дополнительный комфорт.
Внутри сиденья находится формованный поролон - материал, который используется при производстве мебели повышенной комфортности, а также в автомобильных и авиационные креслах, т.е. там, где требования к комфорту и долговечности максимальны. В отличие от обычного, формованный поролон гораздо плотнее, отливается в специальных формах с точно заданными геометрическими параметрами, практически не сминается со временем.
Уникальные 3D-подлокотники имеют множество регулировок (вверх/вниз, вперед/назад и вращение). Накладки сделаны из мягкого пластика, приятного на ощупь.
Кресло оборудовано наиболее технически совершенной и эргономичной системой качания - "синхромеханизм". Он позволяет согласованно, с определенной зависимостью, изменять углы наклона одновременно и спинки, и сиденья. В данной модели кресла реализовано оптимальное соотношение 3:1, при котором наклону спинки на 3 градуса соответствует наклон сиденья на 1 градус. Все cинхромеханизмы обязательно оснащаются регулировкой нагрузки для настройки по весу пользователя.
Синхромеханизм решает сразу несколько задач:
- позволяет пользователю свободно менять положение тела;
- обеспечивает постоянную поддержку спины;
- обеспечивает постоянную опору на пол;
- выполняет функцию качания.
В основании прочное пятилучие из полированного алюминия и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку 125 кг.
Прорезиненные ролики обеспечивают бесшумный ход и защиту пола от повреждений.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Высота1180/1265 мм
  • Ширина сиденья485 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья465/550 мм
  • Материалалюминий, пластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки24.77 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
