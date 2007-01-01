Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Фаст, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Фаст, темно-серый
15 оценок
18 990
Кресло офисное Фаст, темно-серый - фото 1Кресло офисное Фаст, темно-серый - фото 2Кресло офисное Фаст, темно-серый - фото 3Кресло офисное Фаст, темно-серый - фото 4Кресло офисное Фаст, темно-серый - фото 5

Кресло офисное Фаст, темно-серый

Артикул: CH-083-726
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Высота1080/1160 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья470 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло имеет современную изящную конструкцию. Оснащено монолитным металлическим каркасом, который обеспечивает его надежность и долговечность. Кресло имеет плавный механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией.

Обивка выполнена из высококачественного материала - экокожи, значительно превосходящего стандартные материалы по сроку эксплуатации. Кроме того, материал мягкий и приятный на ощупь, мало отличим от натуральной кожи.
Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени.
Металлические хромированные подлокотники имеют съемные накладки.
Механизм качания "дип тилт" - это возможность глубоко раскачиваться в кресле, а также фиксация в одном рабочем положении. А благодаря смещенной оси качания ближе к краю сиденья ноги пользователя не отрываются от пола в отличие от обычного механизма качания "топ-ган". Механизм "дип тилт" отличается от других своей прочностью, надежностью, а также плавностью хода.
Максимальная нагрузка на кресло - 120 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки910 мм
  • Высота упаковки685 мм
  • Глубина упаковки405 мм
  • Вес упаковки16.07 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

