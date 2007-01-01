Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Empire, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Empire, серый
12 оценок
35 790
Кресло офисное Empire, серый - фото 1Кресло офисное Empire, серый - фото 2Кресло офисное Empire, серый - фото 3Кресло офисное Empire, серый - фото 4Кресло офисное Empire, серый - фото 5
NEW

Кресло офисное Empire, серый

Артикул: CH-083-717
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Высота1180/1285 мм
  • Ширина сиденья515 мм
  • Глубина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Офисное кресло отлично подойдет для любителей сочетать красоту и удобство. В нем можно чувствовать себя комфортно в любом положении.

Обивка кресла выполнена из высококачественной износоустойчивой экокожи премиум класса, которая сохранит презентабельный внешний вид на протяжении долгого времени использования.
Продуманная эргономика способствует комфортному положению тела на протяжении долгого времени сидения.
Стильные подлокотники подчеркивают особый строгий стиль кресла.
Кресло оборудовано наиболее технически совершенной и эргономичной системой качания - "синхромеханизм". Он позволяет согласованно, с определенной зависимостью изменять углы наклона одновременно и спинки, и сиденья. В данной модели кресла реализовано оптимальное соотношение 3:1, при котором наклону спинки на 3 градуса соответствует наклон сиденья на 1 градус. Все cинхромеханизмы обязательно оснащаются регулировкой нагрузки для настройки по весу пользователя.
Синхромеханизм решает сразу несколько задач:
- позволяет пользователю свободно менять положение тела;
- обеспечивает постоянную поддержку спины;
- обеспечивает постоянную опору на пол;
- выполняет функцию качания.
Кресло оснащено прочным газлифтом 3-го класса.
Максимальная нагрузка до 125 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Высота1180/1285 мм
  • Ширина сиденья515 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья435/540 мм
  • Материалалюминий
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсерый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки26.52 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

