Характеристики товара
Описание
Материал: калиброванный брус из массива хвойных пород дерева, фанера березовая 12 мм
Материал: калиброванный брус из массива хвойных пород дерева, фанера березовая 12 мм
|Название модуля
|Габариты(ДxГxВ)
|Вескг
|Категория №1₽
|Категория №2₽
|Категория №3₽
|Одноместная секция без подлокотников
|630 x 630 x 780 мм
|12.4
|7490
|8590
|8990
|Двухместная секция без подлокотников
|1220 x 630 x 780 мм
|24
|10390
|11690
|12490
|Трехместная секция без подлокотников
|1620 x 630 x 780 мм
|31.8
|11890
|13090
|14290
|Угловая секция
|630 x 630 x 780 мм
|12.4
|8990
|10490
|10890
|Двухместная секция с одним подлокотником
|1220 x 630 x 780 мм
|24
|11890
|13590
|14290
|Трехместная секция с одним подлокотником
|1620 x 630 x 780 мм
|31.8
|13790
|14890
|16590
|Банкетка
|1220 x 630 x 460 мм
|14.1
|7090
|7790
|8490
|Пуф
|630 x 630 x 460 мм
|7.3
|5190
|5690
|6190
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