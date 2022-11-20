Товар в корзине. Перейти
Диван Бизнес - фото 1Диван Бизнес - фото 2Диван Бизнес - фото 3Диван Бизнес - фото 4Диван Бизнес - фото 5Диван Бизнес - фото 6Диван Бизнес - фото 7Диван Бизнес - фото 8Диван Бизнес - фото 9

Диван Бизнес

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Квадро
Диван Квадро
Следующий Диван Алекто
Диван Квадро

Характеристики товара

Описание

Материал: калиброванный брус из массива хвойных пород дерева, фанера березовая 12 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты размеров

Название модуля Габариты(ДxГxВ) Вескг Категория №1 Категория №2 Категория №3
Одноместная секция без подлокотников 630 x 630 x 780 мм 12.4 7490 8590 8990
Двухместная секция без подлокотников 1220 x 630 x 780 мм 24 10390 11690 12490
Трехместная секция без подлокотников 1620 x 630 x 780 мм 31.8 11890 13090 14290
Угловая секция 630 x 630 x 780 мм 12.4 8990 10490 10890
Двухместная секция с одним подлокотником 1220 x 630 x 780 мм 24 11890 13590 14290
Трехместная секция с одним подлокотником 1620 x 630 x 780 мм 31.8 13790 14890 16590
Банкетка 1220 x 630 x 460 мм 14.1 7090 7790 8490
Пуф 630 x 630 x 460 мм 7.3 5190 5690 6190

Выполненные заказы

Диван Бизнес, тёмно-красный
Диван Бизнес, тёмно-красныйДиван Бизнес, тёмно-красныйДиван Бизнес, тёмно-красный
Подробнее о заказе

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Торонто , произведённого компанией ChiedoCover
от17 99011
19 990 ₽Оптовая цена
8

Диван Торонто

Настоящее фото товара Диван Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
13

Диван Лотос

Настоящее фото товара Диван Ромео, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Диван Ромео

Настоящее фото товара Диван Колибри, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
14

Диван Колибри

Настоящее фото товара Диван Рондо, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
11

Диван Рондо

Настоящее фото товара Диван Visit, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
6

Диван Visit

Диван СтатусНастоящее фото товара Диван Статус, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена
13

Диван Статус

Настоящее фото товара Диван Джаз, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена
13

Диван Джаз

Настоящее фото товара Диван Visit Lux, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена
7

Диван Visit Lux

Диван БостонНастоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
5

Диван Бостон

С этим товаром покупают
Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
14

Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55033
2 280 ₽
15

Стул Хит 25мм - рогожка бежевая

Стул барный Бомба красныйНастоящее фото товара Стул барный Бомба красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
14

Стул барный Бомба красный

Стул барный Бомба черныйНастоящее фото товара Стул барный Бомба черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
8

Стул барный Бомба черный

Стул барный Бомба белыйНастоящее фото товара Стул барный Бомба белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Бомба белый

В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, арш зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55033
2 280 ₽
10

Стул Хит 25мм - золото, арш зеленый

Настоящее фото товара Стул барный Турин со спинкой серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
11

Стул барный Турин со спинкой серый

Настоящее фото товара Стул барный Турин со спинкой коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
12

Стул барный Турин со спинкой коричневый

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Турин со спинкой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Турин со спинкой бежевый

Другие товары из разделапо цене
Диван Tomeo, серыйНастоящее фото товара Диван Tomeo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
7

Диван Tomeo, серый

Диван Tomeo, голубойНастоящее фото товара Диван Tomeo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
8

Диван Tomeo, голубой