Характеристики товара
Описание
Яркая, оригинальная и практичная модель для дома и офиса с выраженной поддержкой спины.
Оригинальный, выразительный дизайн и комфортные габаритные размеры в сочетании с доступной ценой.
Обивка выполнена из высокопрочной, но при этом легкой и воздухопроницаемой мягкой ткани, гарантирующей долговечное и комфортное использование кресла.
Конструкция кресла отвечает всем нормам современной эргономики: высокая спинка, упругая набивка и встроенный подголовник. Подлокотники и пятилучие - пластиковые, повышенной прочности.
Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Высота1165/1265 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяткань
- Цветчерный, терракот
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки13.81 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет