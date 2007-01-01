Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Foldo, с откидными подлокотниками, черное, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs Foldo, с откидными подлокотниками, черное
9 оценок
15 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное TopChairs Foldo, с откидными подлокотниками, черное - фото 1Кресло офисное TopChairs Foldo, с откидными подлокотниками, черное - фото 2Кресло офисное TopChairs Foldo, с откидными подлокотниками, черное - фото 3Кресло офисное TopChairs Foldo, с откидными подлокотниками, черное - фото 4Кресло офисное TopChairs Foldo, с откидными подлокотниками, черное - фото 5Кресло офисное TopChairs Foldo, с откидными подлокотниками, черное - фото 6

Кресло офисное TopChairs Foldo, с откидными подлокотниками, черное

Артикул: CH-084-067
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Виго
Фотография товара Кресло Виго от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Клуб
Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Комфорт для повседневной работы

Офисное кресло TopChairs Foldo создано для комфортной работы, учебы и использования дома. Мягкое сиденье и удобная спинка обеспечивают приятную посадку и помогают снизить нагрузку на спину при длительном сидении. Эргономичная форма способствует расслабленному положению тела и поддерживает комфорт в течение всего дня.
Преимущества материалов
Обивка выполнена из сочетания ткани и экокожи, что делает кресло практичным и долговечным. Ткань хорошо пропускает воздух, приятна на ощупь и обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Экокожа устойчива к износу, легко очищается и сохраняет аккуратный внешний вид, придавая креслу стильный и ухоженный облик.
Прочная и устойчивая конструкция
Металлическая крестовина гарантирует надежность и устойчивость конструкции при максимальной нагрузке до 120 кг. Газ-лифт 3 класса обеспечивает плавную регулировку высоты сиденья, позволяя легко подстроить кресло под рост пользователя и высоту рабочего стола. Полиуретановые ролики отличаются прочностью, бесшумным ходом и бережным отношением к напольным покрытиям.
Стиль и универсальное применение
Черная обивка в сочетании с черным каркасом придает TopChairs Foldo современный и универсальный внешний вид. Кресло гармонично вписывается в интерьер дома, офиса или учебного пространства, сочетая в себе комфорт, функциональность и аккуратный дизайн.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья460/580 мм
  • Вес15.55 кг
  • Материалметалл, полиуретан
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки320 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Вес упаковки17 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Габариты упаковки для логистики740
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Пластиковый стул JOY, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стул JOY, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Пластиковый стул JOY, черный

10
Фотография товара Диван Премиум 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Премиум 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от46 790
Оптовая цена

Диван Премиум 2х местный

96
Фотография товара Стул барный Adrian, черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Adrian, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
16 590

Стул барный Adrian, черный, экокожа

9
Фотография товара Диван Кристел, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кристел, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от48 490
Оптовая цена

Диван Кристел, 2х местный

37
Фотография товара Кресло поворотное, оранжевый, сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное, оранжевый, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
19 290
Оптовая цена

Кресло поворотное, оранжевый, сетка

94
Настоящее фото товара Диван Julia 1, 800мм, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Диван Julia 1, 800мм

93
Фотография товара Стул Marc M3 Office SW от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marc M3 Office SW, произведённого компанией ChiedoCover
26 090
Оптовая цена

Стул Marc M3 Office SW

13
Распродажа
Фотография товара Диван Клаб, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Клаб, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от143 59043
250 000 ₽Оптовая цена

Диван Клаб, 2-х местный

75
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА ПРУТКЕ), красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА ПРУТКЕ), красный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 69024
15 290 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА ПРУТКЕ), красный

12
Фотография товара Диван Rose, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Rose, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
32 790

Диван Rose, бежевый

15
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела офисные кресла

Фотография товара Кресло Hugo RCH от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hugo RCH, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Кресло Hugo RCH

14
Фотография товара Кресло Like RCH от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Like RCH, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Кресло Like RCH

9
Настоящее фото товара Кресло Астро 2Х, произведённого компанией ChiedoCover
14 290
Оптовая цена

Кресло Астро 2Х

14
Настоящее фото товара Кресло Мефисто, произведённого компанией ChiedoCover
18 390
Оптовая цена

Кресло Мефисто

7
Фотография товара Офисное кресло Code, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Code, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена

Офисное кресло Code, чёрный

13
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Simplex New серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simplex New серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Кресло офисное TopChairs Simplex New серый

10
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло Etna винное, основание черный металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna винное, основание черный металл, произведённого компанией ChiedoCover
25 790

Кресло Etna винное, основание черный металл

14
В наличии 10 шт.
New
Фотография товара Кресло Root от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Root, произведённого компанией ChiedoCover
71 490

Кресло Root

6
В наличии 3 шт.
New
Фотография товара Кресло Fief, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Fief, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
24 190

Кресло Fief, коричневый

10
New
Фотография товара Офисное кресло для руководителей Set, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло для руководителей Set, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 390

Офисное кресло для руководителей Set, черный

11
В наличии 32 шт.

Товар в корзине

Кресло офисное TopChairs Foldo, с откидными подлокотниками, черное
Кресло офисное TopChairs Foldo, с откидными подлокотниками, черное
15 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Пластиковый стул JOY, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стул JOY, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Пластиковый стул JOY, черный

10
Фотография товара Диван Премиум 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Премиум 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от46 790
Оптовая цена

Диван Премиум 2х местный

96
Фотография товара Стул барный Adrian, черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Adrian, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
16 590

Стул барный Adrian, черный, экокожа

9
Фотография товара Диван Кристел, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кристел, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от48 490
Оптовая цена

Диван Кристел, 2х местный

37

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности