Характеристики товара
Описание
Комфорт для повседневной работы
Офисное кресло TopChairs Foldo создано для комфортной работы, учебы и использования дома. Мягкое сиденье и удобная спинка обеспечивают приятную посадку и помогают снизить нагрузку на спину при длительном сидении. Эргономичная форма способствует расслабленному положению тела и поддерживает комфорт в течение всего дня.
Преимущества материалов
Обивка выполнена из сочетания ткани и экокожи, что делает кресло практичным и долговечным. Ткань хорошо пропускает воздух, приятна на ощупь и обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Экокожа устойчива к износу, легко очищается и сохраняет аккуратный внешний вид, придавая креслу стильный и ухоженный облик.
Прочная и устойчивая конструкция
Металлическая крестовина гарантирует надежность и устойчивость конструкции при максимальной нагрузке до 120 кг. Газ-лифт 3 класса обеспечивает плавную регулировку высоты сиденья, позволяя легко подстроить кресло под рост пользователя и высоту рабочего стола. Полиуретановые ролики отличаются прочностью, бесшумным ходом и бережным отношением к напольным покрытиям.
Стиль и универсальное применение
Черная обивка в сочетании с черным каркасом придает TopChairs Foldo современный и универсальный внешний вид. Кресло гармонично вписывается в интерьер дома, офиса или учебного пространства, сочетая в себе комфорт, функциональность и аккуратный дизайн.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина670 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья460/580 мм
- Вес15.55 кг
- Материалметалл, полиуретан
- Материал сиденьяэкокожа
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки550 мм
- Вес упаковки17 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Габариты упаковки для логистики740
- Изделия стопируютсяНет