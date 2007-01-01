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Настоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Винтаж
78 оценок
от 22 190
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Хит

Диван Винтаж

Артикул: CH-000-303
78 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота900 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Диван София от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Лаконичный двухместный диван прямой формы Винтаж — идеальное решение для зонирования пространств в кафе, ресторанах, фуд-кортах, отелях и офисных зонах ожидания. Высокая эргономичная спинка обеспечивает комфорт гостей, а износостойкая обивка из коммерческой экокожи гарантирует легкий уход и долгий срок службы даже при высоком трафике.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота900 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасафанера, дерево
  • Цветбежевый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Диван Винтаж - обивка в цвете КраснаяКрасная
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