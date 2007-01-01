Характеристики товара
Описание
Лаконичный двухместный диван прямой формы Винтаж — идеальное решение для зонирования пространств в кафе, ресторанах, фуд-кортах, отелях и офисных зонах ожидания. Высокая эргономичная спинка обеспечивает комфорт гостей, а износостойкая обивка из коммерческой экокожи гарантирует легкий уход и долгий срок службы даже при высоком трафике.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Глубина700 мм
- Высота900 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасафанера, дерево
- Цветбежевый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет