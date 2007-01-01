Характеристики товара
Описание
Эргономика и комфорт для продуктивной работы
Кресло TopChairs Core создано для тех, кто ценит удобство и функциональность в рабочем пространстве. Эргономичная высокая спинка повторяет естественный изгиб позвоночника и обеспечивает надежную поддержку во время длительного сидения. Регулируемый подголовник и мягкие подлокотники с возможностью настройки по высоте (1D) позволяют настроить кресло индивидуально под себя, обеспечивая комфорт на протяжении всего дня.
Надежные материалы и легкость ухода
Обивка выполнена из воздухопроницаемой сетчатой ткани, которая обеспечивает хорошую вентиляцию и предотвращает перегрев в жаркое время. Материал прочный, износостойкий и легко чистится — идеальный вариант для ежедневного использования в офисе или дома.
Крестовина и ролики выполнены из прочного полипропилена. Класс газ-лифта — 2, что обеспечивает плавную и надежную регулировку по высоте в диапазоне от 44 до 52 см. Высота спинки варьируется от 118 до 127 см, благодаря чему кресло подойдет людям разного роста. Максимальная нагрузка — до 120 кг.
Современный дизайн и универсальность
Светло-серый цвет обивки и белая база придают креслу легкий и современный вид, который гармонично впишется как в домашний кабинет, так и в деловую офисную среду. Компактная конструкция и мобильность делают кресло удобным и функциональным решением для любых рабочих задач.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина570 мм
- Высота1270 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья440/520 мм
- Вес7.15 кг
- Материалполипропилен
- Материал сиденьясетка
- Допустимая нагрузка120
- Цветбелый, серый
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки290 мм
- Высота упаковки580 мм
- Вес упаковки8.10 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Габариты упаковки для логистики600
- Изделия стопируютсяНет