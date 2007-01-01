Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Core, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs Core, серый, белый
11 оценок
5 990
Кресло офисное TopChairs Core, серый, белый - фото 1Кресло офисное TopChairs Core, серый, белый - фото 2Кресло офисное TopChairs Core, серый, белый - фото 3Кресло офисное TopChairs Core, серый, белый - фото 4Кресло офисное TopChairs Core, серый, белый - фото 5Кресло офисное TopChairs Core, серый, белый - фото 6Кресло офисное TopChairs Core, серый, белый - фото 7Кресло офисное TopChairs Core, серый, белый - фото 8Кресло офисное TopChairs Core, серый, белый - фото 9

Кресло офисное TopChairs Core, серый, белый

Артикул: CH-084-082
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота1270 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Характеристики товара

Описание

Эргономика и комфорт для продуктивной работы

Кресло TopChairs Core создано для тех, кто ценит удобство и функциональность в рабочем пространстве. Эргономичная высокая спинка повторяет естественный изгиб позвоночника и обеспечивает надежную поддержку во время длительного сидения. Регулируемый подголовник и мягкие подлокотники с возможностью настройки по высоте (1D) позволяют настроить кресло индивидуально под себя, обеспечивая комфорт на протяжении всего дня.
Надежные материалы и легкость ухода
Обивка выполнена из воздухопроницаемой сетчатой ткани, которая обеспечивает хорошую вентиляцию и предотвращает перегрев в жаркое время. Материал прочный, износостойкий и легко чистится — идеальный вариант для ежедневного использования в офисе или дома.
Крестовина и ролики выполнены из прочного полипропилена. Класс газ-лифта — 2, что обеспечивает плавную и надежную регулировку по высоте в диапазоне от 44 до 52 см. Высота спинки варьируется от 118 до 127 см, благодаря чему кресло подойдет людям разного роста. Максимальная нагрузка — до 120 кг.
Современный дизайн и универсальность
Светло-серый цвет обивки и белая база придают креслу легкий и современный вид, который гармонично впишется как в домашний кабинет, так и в деловую офисную среду. Компактная конструкция и мобильность делают кресло удобным и функциональным решением для любых рабочих задач.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота1270 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья440/520 мм
  • Вес7.15 кг
  • Материалполипропилен
  • Материал сиденьясетка
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбелый, серый
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки290 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Вес упаковки8.10 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики600
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

