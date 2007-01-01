Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple SN, серый, пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs Simple SN, серый, пластик белый
10 оценок
4 290
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное TopChairs Simple SN, серый, пластик белый - фото 1Кресло офисное TopChairs Simple SN, серый, пластик белый - фото 2Кресло офисное TopChairs Simple SN, серый, пластик белый - фото 3Кресло офисное TopChairs Simple SN, серый, пластик белый - фото 4

Кресло офисное TopChairs Simple SN, серый, пластик белый

Артикул: CH-084-083
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Флори-Б velvet венге black
Фотография товара Диван Флори-Б velvet венге black от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 2
Фотография товара Стол Лидер 2 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Функциональный дизайн

Кресло TopChairs Simple SN создано для активной офисной жизни и домашней работы за компьютером. Благодаря лаконичному серому цвету и продуманной эргономике оно легко впишется в любой интерьер — от минималистичного до классического.
Материалы и комфорт
Спинка выполнена из износостойкой сетки, обеспечивающей отличную вентиляцию в течение всего дня. Сиденье обито тканью, устойчивой к износу и пятнам, а внутри — мягкий наполнитель для удобства в длительном сидении. Подлокотники, прочная и надёжная крестовина изготовлены из долговечного полипропилена.
Регулировка и надежность
Кресло оснащено механизмом пиастра — простой, надежной системой с возможностью регулировки высоты сиденья от 41 до 49.5 см. Класс газ-лифта — 2, рассчитан на нагрузку до 120 кг. Пятиконечная опора с полипропиленовыми колесиками обеспечивает плавное передвижение по полу без повреждений покрытия.
Для кого и для чего
Это идеальный выбор для офиса, персонала, домашнего кабинета или рабочего уголка подростка. Эргономичная спинка с дополнительной поясничной поддержкой заботится о здоровье спины, а современное исполнение делает кресло не только удобным, но и эстетичным элементом пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья410/495 мм
  • Вес5.6 кг
  • Материалполипропилен
  • Материал сиденьясетка
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбелый, серый
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки260 мм
  • Вес упаковки7.10 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Габариты упаковки для логистики580
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59030
6 490 ₽

Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро

42
Фотография товара Диван лофт Фирст от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Фирст, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990

Диван лофт Фирст

82
Распродажа
Фотография товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 09024
14 490 ₽Оптовая цена

Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), желтый

15
Фотография товара Диван Калипсо, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Калипсо, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена

Диван Калипсо, 2-х местный

81
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs City S, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs City S, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от13 49027
18 390 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs City S, черное

26
В наличии 200 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Диван Престиж 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Престиж 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от54 890
Оптовая цена

Диван Престиж 2х местный

82
Фотография товара Стул обеденный Gigi, коричневый, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Gigi, коричневый, букле, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул обеденный Gigi, коричневый, букле

26
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Диван Инфинити, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Инфинити, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от48 890
Оптовая цена

Диван Инфинити, 2-х местный

45
Фотография товара Стул пластиковый c подушкой Dune, графит, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый c подушкой Dune, графит, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый c подушкой Dune, графит, белый

15
Фотография товара Диван трехместный Квадрато от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван трехместный Квадрато , произведённого компанией ChiedoCover
от50 990
Оптовая цена

Диван трехместный Квадрато

5

Другие товары из раздела офисные кресла

Фотография товара Кресло Hugo RCH от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hugo RCH, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Кресло Hugo RCH

14
Настоящее фото товара Кресло Барбара Стиль 2ХС, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Кресло Барбара Стиль 2ХС

10
Настоящее фото товара Кресло Барбара NEW 2XC, произведённого компанией ChiedoCover
16 090
Оптовая цена

Кресло Барбара NEW 2XC

11
Настоящее фото товара Кресло Надир 1П, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Кресло Надир 1П

12
Настоящее фото товара Кресло Ray RCH, высокая спинка RPH-28, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 190

Кресло Ray RCH, высокая спинка RPH-28, бежевый

8
New
Фотография товара Кресло Edge, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Edge, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Кресло Edge, черный, серый

13
В наличии 49 шт.
New
Фотография товара Кресло Praxis от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Praxis, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Кресло Praxis

11
В наличии 45 шт.
New
Фотография товара Кресло без подлокотников Pageant, слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло без подлокотников Pageant, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
10 690

Кресло без подлокотников Pageant, слоновая кость

14
В наличии 16 шт.
New
Фотография товара Кресло офисное Giant, черный, рециклированная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Giant, черный, рециклированная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
31 690

Кресло офисное Giant, черный, рециклированная кожа

15
В наличии 119 шт.
New
Фотография товара Кресло Federation, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Federation, черный, произведённого компанией ChiedoCover
59 890

Кресло Federation, черный

15

Товар в корзине

Кресло офисное TopChairs Simple SN, серый, пластик белый
Кресло офисное TopChairs Simple SN, серый, пластик белый
4 290
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59030
6 490 ₽

Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро

42
Фотография товара Диван лофт Фирст от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Фирст, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990

Диван лофт Фирст

82
Распродажа
Фотография товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 09024
14 490 ₽Оптовая цена

Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), желтый

15
Фотография товара Диван Калипсо, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Калипсо, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена

Диван Калипсо, 2-х местный

81

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности