Характеристики товара
Описание
Функциональный дизайн
Кресло TopChairs Simple SN создано для активной офисной жизни и домашней работы за компьютером. Благодаря лаконичному серому цвету и продуманной эргономике оно легко впишется в любой интерьер — от минималистичного до классического.
Материалы и комфорт
Спинка выполнена из износостойкой сетки, обеспечивающей отличную вентиляцию в течение всего дня. Сиденье обито тканью, устойчивой к износу и пятнам, а внутри — мягкий наполнитель для удобства в длительном сидении. Подлокотники, прочная и надёжная крестовина изготовлены из долговечного полипропилена.
Регулировка и надежность
Кресло оснащено механизмом пиастра — простой, надежной системой с возможностью регулировки высоты сиденья от 41 до 49.5 см. Класс газ-лифта — 2, рассчитан на нагрузку до 120 кг. Пятиконечная опора с полипропиленовыми колесиками обеспечивает плавное передвижение по полу без повреждений покрытия.
Для кого и для чего
Это идеальный выбор для офиса, персонала, домашнего кабинета или рабочего уголка подростка. Эргономичная спинка с дополнительной поясничной поддержкой заботится о здоровье спины, а современное исполнение делает кресло не только удобным, но и эстетичным элементом пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина550 мм
- Высота950 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья410/495 мм
- Вес5.6 кг
- Материалполипропилен
- Материал сиденьясетка
- Допустимая нагрузка120
- Цветбелый, серый
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки260 мм
- Вес упаковки7.10 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Габариты упаковки для логистики580
- Изделия стопируютсяНет