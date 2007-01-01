Характеристики товара
Описание
Высокотехнологичное стильное современное кресло. Отлично впишется в интерьер современного офиса, а также подойдёт для домашнего использования.
Спинка кресла выполнена из прочного сетчатого акрила. Материал обладает высокой воздухопроницаемостью, легко чистится, способен подстраиваться под физиологические изгибы спины, при этом сохраняет форму и не растягивается. Залогом комфортного использования кресла также является эргономичная форма надёжного пластикового каркаса.
В обивке сиденья использована технологичная ткань серии TW - сложный композитный материал толщиной 5-7 мм, состоящий из нескольких слоев тканных и нетканых компонентов. Материал отлично пропускает воздух, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, неприхотлив в уходе.
Система качания - "синхромеханизм". Эта система считается наиболее технически совершенной и самой эргономичной. Синхромеханизм позволяет согласованно изменять углы наклона одновременно и спинки кресла, и сиденья. Оптимальной «эргономической» пропорцией при синхронном изменении углов наклона спинки и сиденья кресла считается соотношение 3:1, при котором наклону спинки на 3 градуса соответствует наклон сиденья на 1 градус. У данной модели используется именно такое соотношение. Все cинхромеханизмы обязательно оснащаются регулировкой нагрузки для настройки по весу пользователя.
Синхромеханизм решает сразу несколько основных эргономических задач по обеспечению комфорта и сохранению здоровья при длительной сидячей работе:
- позволяет пользователю кресла свободно менять положение тела;
- предотвращает нефизиологичные позы и движения при любом типе работы;
- обеспечивает постоянную поддержку спины;
- выполняет функцию качания.
Помимо этого кресло оснащено регулируемым подголовником.
В основании надежное пластиковое пятилучие. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.
Офисное кресло - необходимый атрибут комфортной работы! Оформляйте заказ и присоединяйтесь к тысячам других счастливых пользователей!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Высота1140/1240 мм
- Ширина сиденья485 мм
- Глубина сиденья475 мм
- Высота до сиденья445/545 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяткань, сетка
- Цветсерый, черный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Вес упаковки16.24 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет