Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple SN черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs Simple SN черный
8 оценок
3 490
Кресло офисное TopChairs Simple SN черный - фото 1Кресло офисное TopChairs Simple SN черный - фото 2Кресло офисное TopChairs Simple SN черный - фото 3

Кресло офисное TopChairs Simple SN черный

Артикул: CH-080-437
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло TopChairs Simple SN создано для активной офисной жизни и домашней работы за компьютером. Благодаря лаконичному черному цвету и продуманной эргономике оно легко впишется в любой интерьер — от минималистичного до классического. Спинка выполнена из износостойкой сетки, обеспечивающей отличную вентиляцию в течение всего дня. Сиденье обито тканью, устойчивой к износу и пятнам, а внутри — мягкий наполнитель для удобства в длительном сидении. Подлокотники, прочная и надёжная крестовина изготовлены из долговечного полипропилена. Кресло оснащено механизмом пиастра — простой, надежной системой с возможностью регулировки высоты сиденья от 41 до 49.5 см. Класс газ-лифта — 2, рассчитан на нагрузку до 120 кг. Пятиконечная опора с полипропиленовыми колесиками обеспечивает плавное передвижение по полу без повреждений покрытия. Это идеальный выбор для офиса, персонала, домашнего кабинета или рабочего уголка подростка. Эргономичная спинка с дополнительной поясничной поддержкой заботится о здоровье спины, а современное исполнение делает кресло не только удобным, но и эстетичным элементом пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья410/495 мм
  • Вес5.6 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки7.10 кг
  • Габариты упаковки для логистики580
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Кресло офисное TopChairs Simple SN черный
Кресло офисное TopChairs Simple SN черный
3 490
