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Стул пластиковый Eames, бук, бирюзовый

Артикул: CH-072-284
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул в стиле EAMES DSW, сиденье - экологичный полипропилеен, ножки - массив бука (массив+металл)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота830 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветбирюзовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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