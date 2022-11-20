Товар в корзине. Перейти
Кресло College CLG-617 LXH-A Black - фото 1Кресло College CLG-617 LXH-A Black - фото 2Кресло College CLG-617 LXH-A Black - фото 3Кресло College CLG-617 LXH-A Black - фото 4

Кресло College CLG-617 LXH-A Black

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло College CLG-617 LXH-A Beige
Кресло College CLG-617 LXH-A Beige
Следующий Кресло College H-9152L-1/Beige
Кресло College CLG-617 LXH-A Beige

Характеристики товара

Описание

Конструкция:

Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в любом положении
Регулировка высоты (газлифт)
Каркас металлический хромированный
Подлокотники хромированные с накладками
Материал обивки: кожа PU
Цвет: Черный
Ограничение по весу: 120 кг

Характеристики:

Обивка Кожа PU
Подлокотники Хромированный металл с кожаными накладками
Механизм качания Топ-ган люкс
Крестовина Хромированный металл
Ролики Стандарт BIFMA 5,1, Полиамид
Цвет Черный
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 55x60x114 см
Высота спинки 61 см
Высота от пола до сиденья 45-53 см
Ширина сиденья 43 см
Глубина сиденья 46 см
Габариты коробки 91x38x59 см
Объем коробки 0,2
Высота кресла 106-114 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1140 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина550 мм
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветчерный

Похожие товары

Стул ИзоНастоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
133Хит

Стул Изо

Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
11

Стул Изо Хром

Настоящее фото товара Стул Аскона, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
10

Стул Аскона

Кресло АмигоНастоящее фото товара Кресло Амиго, произведённого компанией ChiedoCover
от36 890
Оптовая цена
11

Кресло Амиго

Кресло АльфаНастоящее фото товара Кресло Альфа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
13

Кресло Альфа

Кресло КомфортНастоящее фото товара Кресло Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
14

Кресло Комфорт

Кресло КС-2Настоящее фото товара Кресло КС-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
8

Кресло КС-2

Кресло КС-6Настоящее фото товара Кресло КС-6, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
10

Кресло КС-6

Кресло ПрестижНастоящее фото товара Кресло Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
12

Кресло Престиж

Кресло РегалНастоящее фото товара Кресло Регал, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
14

Кресло Регал

С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Стул Наполеон Золото, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6915
5 990 ₽
100Хит

Стул Наполеон Золото, деревянный

Стул Кьявари дерево белый, ореховая патинаНастоящее фото товара Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8908
5 290 ₽
105Хит

Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина

Стул Текс, светло-серыйНастоящее фото товара Стул Текс, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
9

Стул Текс, светло-серый

Стул Наполеон Старинный орех, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Старинный орех, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5905
4 790 ₽
13

Стул Наполеон Старинный орех, деревянный

Стул Vicky, латтеНастоящее фото товара Стул Vicky, латте, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
15

Стул Vicky, латте

В наличии 71 шт.
Другие товары из разделаофисная мебель
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
14

Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
9

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1