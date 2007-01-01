Характеристики товара
Описание
Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в любом положении
Регулировка высоты (газлифт)
Каркас: металлический хромированный
Подлокотники: хромированный металл с кожаными накладками
Механизм качания: топ-ган люкс
Крестовина: хромированный металл
Ролики Стандарт BIFMA 5,1, Полиамид
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина550 мм
- Высота1140 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья450/530 мм
- Высота спинки610 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Обивкакожа PU
Параметры упаковки
- Ширина упаковки910 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки380 мм
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет