Характеристики товара
Описание
Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении.
Возможные цвета исполнения: Бордо, Голубой, Красный, Серый, Синий, Черный
|Материалы исполнения модели
|Материалы возможного исполнения на заказ
|Ткань TW
|Экокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0007 черный, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Экокожа TERRA PVC черный, Ткань S 12034-А черная, Ткань S 12034-А серая, Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01 серая ),Экокожа ARIES черный, Ткань JP 15-1 серая (Ромбик сталь), Ткань JP 15-2 черная (Ромбик черн), Ткань SY
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина640 мм
- Высота1080/1180 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- ОбивкаТкань TW
- Наполнительпоролон
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия