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Кресло офисное Атум S белый

Артикул: CH-051-432
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - Пластик. Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении

Возможные цвета исполнения: Бордо, Голубой, Красный, Салатовый, Св.серый, Серый, Синий, Черный

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Ткань SЭкокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа ARIES черный, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01серая ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Кожзам TERRA PVC черный
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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1080/1200 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья450/550 мм
  • ОбивкаТкань S
  • Наполнительпоролон
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

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