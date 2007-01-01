Характеристики товара
Описание
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - крашеное дерево. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 1, количество штук на стандартной паллете (80x120): 2
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 85см х 90см х 90см х 20кг, 0,69 м3
Основные характеристики
- Ширина780 мм
- Глубина850 мм
- Высота990 мм
- Глубина сиденья580 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес20 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасабук
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.69 м3
- Изделия стопируютсяНет