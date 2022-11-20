Характеристики товара
Описание
Оригинальное мягкое дизайнерское кресло с удобными подлокотниками. Ножки выполнены из массива гевеи. В качестве обивки используется износостойкая прочная ткань, которая не истирается и не линяет со временем. Кресло отличает толстая спинка и сиденье, украшенные красивой строчкой, которая добавляет креслу интересной фактуры. Каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 82*37*57
Вес брутто: 12,80
Объем: 0,17
Основные характеристики
- Ширина790 мм
- Глубина730 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес8,800 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Каркасмассив гевеи
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай