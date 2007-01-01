Характеристики товара
Описание
Кресло Вэйл бежевый обивка ткань ножки из массива дерева
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина730 мм
- Глубина790 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес10.8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый
- Каркасмассив гевеи
Параметры упаковки
- Вес упаковки12.8 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Габариты упаковки для логистики820
- Изделия стопируютсяНет