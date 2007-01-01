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Стул Тюльпан, Zenit 12/Моррис 10, кант Velvet Lux 12, ножки морилка черная - фото 1Стул Тюльпан, Zenit 12/Моррис 10, кант Velvet Lux 12, ножки морилка черная - фото 2Стул Тюльпан, Zenit 12/Моррис 10, кант Velvet Lux 12, ножки морилка черная - фото 3Стул Тюльпан, Zenit 12/Моррис 10, кант Velvet Lux 12, ножки морилка черная - фото 4Стул Тюльпан, Zenit 12/Моррис 10, кант Velvet Lux 12, ножки морилка черная - фото 5Стул Тюльпан, Zenit 12/Моррис 10, кант Velvet Lux 12, ножки морилка черная - фото 6
Реальное изображение товара 1 Стул Тюльпан, Zenit 12/Моррис 10, кант Velvet Lux 12, ножки морилка черная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Тюльпан, Zenit 12/Моррис 10, кант Velvet Lux 12, ножки морилка черная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Тюльпан, Zenit 12/Моррис 10, кант Velvet Lux 12, ножки морилка черная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Тюльпан, Zenit 12/Моррис 10, кант Velvet Lux 12, ножки морилка черная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Тюльпан, Zenit 12/Моррис 10, кант Velvet Lux 12, ножки морилка черная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Тюльпан, Zenit 12/Моррис 10, кант Velvet Lux 12, ножки морилка черная производства ChiedoCover
+5Реальное изображение товара 7 Стул Тюльпан, Zenit 12/Моррис 10, кант Velvet Lux 12, ножки морилка черная производства ChiedoCover

Стул Тюльпан, Zenit 12/Моррис 10, кант Velvet Lux 12, ножки морилка черная

Артикул: CH-024-880
89 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Тюльпан отличается элегантным и роскошным дизайном. Это великолепный вариант мебели для кафе, который органично впишется в любой стиль. Такой удобный стул станет центром внимания Вашего заведения. Пожалуй, это оптимальное сочетания цены и качества среди мебели HoReCa.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7,6 кг
  • Цветжелтый, серый

Отзывы

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